Medha Politics: टीका करणारे निवडणुकीनंतर गायब होतील: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; मुंबईतून येणाऱ्याच्या अंगात येत, नेमकं काय म्हणाले?

कास : निवडणुकीपुरते मुंबईतून येऊन हे झाले पाहिजे, ते केले पाहिजे, असं बोलायचं, टीका करायची, असं वारं काही जणांच्या अंगात निवडणुकीत येतं. त्यांचं हे वारं उतरलं, की ही मंडळी गायब होतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले. मेढा येथे भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी वसंतराव मानकुमरे, जिल्हा बॅंकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, प्रतापगड कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, बाजार समितीचे सभापती जयदीप शिंदे, जावळी तालुकाध्यक्ष मारुती चिकणे, संदीप परामणे, पांडुरंग जवळ, दत्ता पवार, अरुणा शिर्के, आरपीआयचे एकनाथ रोकडे, कांतिभाई देशमुख, प्रमोद पार्टे, शशिकांत गुरव, शिवाजीराव मर्ढेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते..मंत्री भोसले म्हणाले, ''मेढ्यातील भौतिक सुविधा वाढल्याने बाजारपेठेतील दर वाढले आहेत. १५ कोटींची पाण्याची योजना करत असून, नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळेल. स्मशानभूमीसाठी संपादित जागा होती, त्यामुळे पैसे टाकता येत नव्हते; पण शासनाने संपादित जागा नगरपंचायतीला द्यायचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल. मच्छी मार्केट, काँक्रिटचे रस्ते या सुविधा करणार आहोत.''.काही लोक मेढ्याची तुलना इतर शहरांशी करून भूलथापा मारतात. दोन तारखेनंतर अशी लोक चार- दोन दिवस थांबतील आणि निघून जातील. आम्ही मस्तवाल हत्ती नसून सर्वसामान्य लोकांमध्ये लोकांबरोबर राहतो. काम हातात घेतलं की पूर्ण करतो. त्यामुळे आम्हाला कोणी शिकवायची गरज नाही, असा टोला मंत्री भोसले यांनी शिवसेनेच्या अंकुश कदम यांना नाव न घेता लावला..घरपट्टीच्या प्रश्नावर बोलताना मंत्री भोसले म्हणाले, ''विरोधक आम्ही स्थगिती आणली, हा कागद नाचवतात. आधी पत्र नीट वाचा. मी घेतलेली स्थगितीच कायम पुढे ठेवल्याचे त्यात स्पष्ट होते. एवढंच करायची हौस होती, तर पुढील १५ वर्षांसाठी घरपट्टी माफ असं पत्र का आणलं नाही. आमचा १७/० असा विजय होणार असल्याने विरोधी पक्षनेता कोठून आणायचा? असा प्रश्न आम्हाला पडत आहे.''.वसंतराव मानकुमरे यांनी यावेळी अंकुश कदम यांच्यावर टीका केली. यावेळी पांडुरंग जवळ यांनीही मनोगत व्यक्त केले. शशिकांत गुरव यांनी प्रास्ताविक केले. दत्ता पवार यांनी आभार मानले..शिवसेनेला आव्हानअंकुश कदम यांच्या एमआयडीसी तालुक्यात नाही, या प्रश्नावर मंत्री भोसले म्हणाले, एमआयडीसीसाठी जागा कोण देणार? इथला शेतकरी जागा घेऊन उद्ध्वस्त करता का? असं सांगून तुमचे नेते असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महाबळेश्वर तालुक्यात ही एमआयडीसी नाही मग अगोदर तिथं करून, नंतर जावळीतही आणा, असे आव्हान त्यांनी शिवसेनेला दिले.