Medha Politics: टीका करणारे निवडणुकीनंतर गायब होतील: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; मुंबईतून येणाऱ्याच्या अंगात येत, नेमकं काय म्हणाले?

Election criticism : सभेत बोलताना त्यांनी मुंबईहून येणाऱ्या काही व्यक्तींवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. “येथे विकासासाठी सातत्याने मेहनत करणाऱ्यांवर टीका करणारे बाहेरचे लोक आहेत. निवडणुकीनंतर त्यांचा पत्ता लागणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
Political Heat in Medha: Shivendra Bhosale Slams Critics Ahead of Polls

कास : निवडणुकीपुरते मुंबईतून येऊन हे झाले पाहिजे, ते केले पाहिजे, असं बोलायचं, टीका करायची, असं वारं काही जणांच्या अंगात निवडणुकीत येतं. त्यांचं हे वारं उतरलं, की ही मंडळी गायब होतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.

