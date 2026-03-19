Viral Video : ही तर साक्षात देवीच! निरागस डोळे अन् मोहक हास्य; अवघ्या 3 महिन्यांच्या चिमुकलीचं हे रूप पाहून तुम्हीही भारावून जाल, व्हायरल व्हिडिओने जिंकली लाखो हृदय

सातारा : "लहान मुलं म्हणजे देवाचं रूप असतं" ही म्हण पुन्हा एकदा खरी ठरली आहे. साताऱ्यातील तीन महिन्यांच्या गोंडस चिमुकलीने आपल्या निरागस हसण्याने आणि मोहक रूपाने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे..कोल्हापूरच्या अंबाबाई देवीच्या रुपात सजलेली ही चिमुकली पाहताना क्षणभर जणू देवीच (Cute Baby Ambabai Look) समोर अवतरल्याचा भास होतो. तिचे निरागस हास्य, डोळ्यांतील चमक आणि कॅमेऱ्यासमोर दिलेले गोड एक्सप्रेशन्स पाहून प्रत्येकजण भारावून जात आहे..VIRAL VIDEO : खासदार उदयनराजेंनी ज्याचं कौतुक केलं, तो पोलिस अधिकारी नेमका आहे तरी कोण? इन्स्पेक्टरच्या अनोख्या एन्ट्रीने साताऱ्यात जोरदार चर्चा!.मूळची साताऱ्याची असलेली ही चिमुकली आई-वडिलांसोबत फोटोशूटसाठी स्टुडिओमध्ये गेली होती. यावेळी तिच्या गोंडस आणि नैसर्गिक अभिव्यक्ती कॅमेऱ्यात कैद झाल्या. हे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर होताच त्यांनी तुफान लोकप्रियता मिळवली.."ही तर साक्षात महालक्ष्मीच!" अशा प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरातून या छोट्याशा 'महालक्ष्मी'वर (अंबाबाई) प्रेमाचा वर्षाव होत असून, अनेकजण हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पाहत आहेत. सध्या या गोंडस चिमुकलीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असून, तिच्या निरागस रूपाने सर्वांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले आहे.