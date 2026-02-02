Deputy CM Sunetra Pawar

Sakal

सातारा

Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!

Sunetra Pawar NCP Maharashtra Tour: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा कऱ्हाड दौरा: यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळी अभिवादन
Published on

कऱ्हाड : राज्‍याच्‍या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा पहिला दौरा सोमवार)कऱ्हाड येथे होत आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळी अभिवादन करण्यासाठी त्या सकाळी १० वाजता येत आहेत, अशी माहिती कऱ्हाड दक्षिणचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी दिली.

Satara
NCP
karad
district
ncp leader
Maharashtra Politics