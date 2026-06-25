सातारा

Success Story: जिद्दीला मिळाले यश! धावपटू अनुष्काची कर सहाय्यकपदी निवड; वडिलांच्या मेहनतीला फळ, प्रेरणादायी प्रवास..

National athlete secures prestigious government position: ग्रामीण पार्श्वभूमी, मर्यादित सुविधा; तरीही अनुष्काची धाव आयकर विभागापर्यंत, गुणवंत खेळाडू कोट्यातून मिळाला आगळा सन्मान
Athlete Quota Opens New Doors: Anushka Secures Job in Income Tax Department

Athlete Quota Opens New Doors: Anushka Secures Job in Income Tax Department

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-सुनील शेडगे

नागठाणे : प्रतिकूल परिस्थितीत अत्यंत जिद्दीने आपला लौकिक निर्माण करणाऱ्या धावपटू अनुष्का कुंभार हिची मुंबईतील मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालयात कर सहाय्यकपदी निवड झाली आहे. अभिमानास्पद बाब म्हणजे गुणवंत खेळाडू कोट्यातून तिला हा सन्मान प्राप्त झाला आहे.

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