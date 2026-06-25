Success Story: जिद्दीला मिळाले यश! धावपटू अनुष्काची कर सहाय्यकपदी निवड; वडिलांच्या मेहनतीला फळ, प्रेरणादायी प्रवास..

-सुनील शेडगेनागठाणे : प्रतिकूल परिस्थितीत अत्यंत जिद्दीने आपला लौकिक निर्माण करणाऱ्या धावपटू अनुष्का कुंभार हिची मुंबईतील मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालयात कर सहाय्यकपदी निवड झाली आहे. अभिमानास्पद बाब म्हणजे गुणवंत खेळाडू कोट्यातून तिला हा सन्मान प्राप्त झाला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.अनुष्का ही सातारा तालुक्यातील वर्णे गावची रहिवासी. तिने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत यश संपादन केले आहे. तिचे वडील दत्तात्रय कुंभार हे शेती अन् स्वतःचा पारंपरिक व्यवसाय करतात. आई स्वाती या गृहिणी आहेत. या दांपत्याने अनुष्कासाठी प्रचंड मेहनत घेतली आहे. त्यातून ती आज देशातील अव्वल दर्जाची धावपटू म्हणून ओळखली जाते. .शालेय जीवनापासूनच आपल्या क्रीडा नैपुण्याची चमक दाखविणाऱ्या अनुष्काची कामगिरी प्रेरणादायी ठरली आहे. प्राथमिक शाळेत असताना तिने यशवंतराव चव्हाण क्रीडा स्पर्धेतून सर्वांचे लक्ष वेधले. पुढे गावातील श्री काळभैरव विद्यालयात शिकत असतानाही तिने भरीव कामगिरी बजाविली..केवळ खेळाच्या बळावर शासकीय नोकरीत अधिकारीपदी झालेली अनुष्काची निवड अभिमानास्पद ठरणारी आहे. ग्रामीण भागातील मुलींना त्यातून नक्कीच प्रेरणा मिळेल.- दत्तात्रय कुंभार, अनुष्काचे वडील.राष्ट्रीय स्पर्धांतून यशसाताऱ्यातील ज्येष्ठ क्रीडा मार्गदर्शक बळवंत बाबर यांनी अनुष्काच्या कर्तृत्वाला पैलू पाडले. कोलंबिया, कुवेत देशांत झालेल्या मैदानी स्पर्धांत तिने यशाला गवसणी घातली. त्याआधी तिने पुणे, गुवाहाटी, भोपाळ, चेन्नई, छत्तीसगड, नदीयाल येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धांतूनही पदकांची कमाई केली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...प्रतिकूल परिस्थितीत सरावअनुष्का ही ग्रामीण भागातील. फारशा सोयीसुविधा नसतानाही तिने आपल्या सरावात कधीच खंड पडू दिला नाही. वर्णेतील पंचाचा माळ असो वा वर्णे- अंगापूर रस्ता असो, या ठिकाणचा तिचा सराव कधीही चुकत नसे. तिचे वडील दत्तात्रय कुंभार यांची जिद्दही याकामी महत्त्वपूर्ण ठरली. वर्णेतून ते रोज दुचाकीवरून तिला साताऱ्याला सरावासाठी ने- आण करत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.