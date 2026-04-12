Eknath Shinde: ‘गाळमुक्त धरण, जलयुक्त शिवार’ शेतकऱ्यांना फायदेशीर: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; बोंडारवाडी धरणाचा प्रश्न मार्गी लावणार!

कास : कोयना जलाशयामध्ये गाळाची भर अधिक होऊ लागली असून, ही सुपीक गाळयुक्त माती शेतीला अधिक उपयुक्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हा गाळ काढून आपल्या शेतीत टाकल्यास पिकांना अधिक बळ मिळेल. जमिनीची सुपीकता वाढेल. धरणातील गाळ कमी होऊन पाणीसाठ्यात वाढ होईल. त्या पाण्याचाही शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे गाळमुक्त धरण जलयुक्त शिवार ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फलदायी असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला..कोयना धरणाची पाणी पातळी कमी झाल्याने गाळ काढण्याची योजना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हाती घेतली आहे. त्यानुसार जलसंधारण विभाग व नाम फाउंडेशन यांच्या वतीने शनिवारी कोयना जलाशयातील गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, सातारा प्रांताधिकारी आशिष बारकुल, जावळीचे तहसीलदार प्रवीण मुदगुल, तहसीलदार सचिन मस्के, जिल्हा परिषद सदस्य अजित सपकाळ, महाबळेश्वर पंचायत समितीचे उपसभापती संजयराव मोरे यांच्यासह नाम फाउंडेशनचे पदाधिकारी व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा गावातच जनता दरबार घेऊन जिल्ह्यातून आलेल्या नागरिकांच्या समस्यांचा निपटारा केला. दरम्यान त्यांनी ॲप्रिकोट, प्लम अशा विविध झाडांची लागवड करत आपल्या शेतीतही फेरफटका मारला, तसेच कोयना जलाशयात बोटीद्वारे विहार करून ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या किल्ले वासोटा परिसराची पाहणी केली..या निसर्गसंपन्न परिसरात आगामी काळात नाईट टुरिझम आणि वॉटर ॲम्बुलन्स सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोयनेच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हे पाहणी दौरे करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..बोंडारवाडी धरणाचा प्रश्न मार्गी लावणारअनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला बोंडारवाडी धरणाचा प्रश्न लवकरच सोडवला जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. दरम्यान पाचवड-खेड राज्य महामार्गाचे काम सुरू असून, बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.