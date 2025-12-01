सातारा

काेरेगाव तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार ! डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली वृद्धाकडून १४ लाख उकळले; व्हॉटसॲपवर कॉल अन्..

digital arrest scam: व्हॉटसॲपवर कॉल करून स्वतःला पोलिस अधिकारी म्हणून सांगणाऱ्या व्यक्तींनी पीडिताला गंभीर गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिली. “तुमच्याविरुद्ध तक्रार आहे, तुमचा डिजिटल अरेस्ट होणार आहे,” असे सांगत त्यांनी भीतीचा वापर करून वृद्धाकडून मोठी रक्कम उकळली.
Elderly Man in Koregaon Falls Victim to ‘Digital Arrest’ Fraud; ₹14 Lakh Extorted

Elderly Man in Koregaon Falls Victim to 'Digital Arrest' Fraud; ₹14 Lakh Extorted

सकाळ वृत्तसेवा
कोरेगाव : खडखडवाडी (ता. कोरेगाव) येथील भानुदास नारायण बाबर (वय ६८) या वृद्धाकडून स्वतः पोलिस अधिकारी असल्याचे भासवून दोघा अनोळखी व्यक्तींनी तब्बल १४ लाख ४० हजार रुपये उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

