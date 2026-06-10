Sangli Satara Election: स्वाभिमान दाखविल्यास निकाल बदलेल: जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे; नाराजांची मदत घेणार, दोन्ही राजांनी स्वाभिमान दाखवावा

सातारा: सांगली-सातारा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत आमच्या महाविकास आघाडीकडे मतदारांची संख्या कागदावर कमी दिसत असली तरी महायुतीतील नाराजांना आम्ही आमच्याकडे वळविल्यास यश मिळणार आहे. सातारकरांनी, बाळासाहेब देसाई व लक्ष्मणराव पाटील यांच्या वारसांनी स्वाभिमानातून राजकारण केल्यास निकाल वेगळा लागेल. भाजप विरोधातील नाराजी दाखविण्याची ही एकमेव संधी आहे, तसेच दोन्ही राजेंच्या विचाराने त्यांची उमेदवारी झाली नसल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सातारकरांनी या निवडणुकीत स्वाभिमान दाखवावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी आज येथे केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सांगली-सातारा मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार अभयसिंह जगताप यांच्या प्रचारार्थ राष्ट्रवादी भवनात आज मेळावा झाला. या मेळाव्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, राजकुमार पाटील आदी उपस्थित होते..शशिकांत शिंदे म्हणाले, ‘‘ही निवडणूक आम्ही ताकदीने लढवणार आहोत. ऐनवेळी मतांची जुळणी होणार आहे. सांगलीतील बैठकांतही चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर पदाधिकारी निवडीवेळी भाजपने काही लोकांना हाताशी धरून जे सत्तानाट्य घडविले, त्याबद्दल जनतेत नाराजी आहे. अशी परिस्थिती पुन्हा होऊ नये म्हणून साताऱ्यातील मतदारांनी विचार करावा. आम्ही भाजपच्याही मतदारांना भेटणार आहोत. महायुतीच्या तिकीट वाटपात झालेल्या नाराजीचा फायदा आमच्या उमेदवाराला होऊ शकतो.’’.जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘महाविकास आघाडीचा उमेदवार सक्षम, सुशिक्षित असून, त्यांना सांगलीत चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. कागदावर आमची संख्या कमी दिसत असली तरी महायुतीतील नाराजांना आम्ही आमच्याकडे वळवू शकतो.’’.देसाई, पाटलांनी धाडस दाखवावेजिल्ह्याचे नेते बाळासाहेब देसाई व लक्ष्मणराव पाटील यांनी ज्या पद्धतीने निष्ठेचे राजकारण केले, ते त्यांच्या वारसांनी न विसरता स्वाभिमानातून राजकारण केले, तर या निवडणुकीचा निकाल वेगळा लागेल. त्या दोन्ही नेत्यांचे वारस मंत्रिपदावर असल्याने त्यांना आम्ही भेटून याबाबत विनंती करू शकत नाही; पण त्यांनी आमच्या भावना लक्षात घ्याव्यात व जिल्हा परिषदेतील घडलेल्या घटनांची आठवण ठेवावी. धाडस दाखवून आमचे उमेदवार अभयसिंह जगताप यांच्या पाठीशी उभे राहावे. त्यांना ही पहिली आणि शेवटची संधी आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.दोन्ही राजांनी स्वाभिमान दाखवावासातारच्या दोन्ही राजांनाही महायुतीचा उमेदवार देताना विचारात घेतले नसल्याचा माझा अंदाज असून, त्यातून त्यांचा स्वाभिमान दुखावला आहे, असे सांगून जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘शिवेंद्रसिंहराजे यांचाही उमेदवार होता, तसेच उदयनराजेही एका उमेदवारासाठी आग्रही होते; पण त्यांच्या आग्रहाची नोंद भाजपने घेतली नाही. त्यामुळे दोन्ही राजांसह सातारकरांनी स्वाभिमान दाखवावा, महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला साथ द्यावी. सातारकरांची बुद्धी जागृत झाली, तर काहीही घडू शकते. तर सत्तेतील मंत्र्यांना धक्काबुक्की होत असेल तर त्यांनी आता कोणता धर्म पाळायचा, हे ठरवावे, असेही शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.