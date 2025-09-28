सातारा

Karad Fraud:'नोकरीच्या आमिषाने चौघांकडून ४७ लाखांना गंडा'; मलकापूर, विंगच्या तिघांसह अनोळखीचा समावेश; लातूरच्या आठ जणांची फसवणूक

Eight Victims Tricked in Employment Scam: नोकरीच्या अनुषंगाने वैद्यकीय प्रमाणपत्र व इतर कामांसाठी, तसेच बरीचशी रक्कम बॅंकेत अनामत म्हणून भरावी लागते, असे सांगून आठ जणांकडून ४२ लाख २० हजार रक्कम टप्प्याटप्प्याने घेण्यात आली.
Victims from Latur cheated of ₹47 lakh in fake job scam; police probe on.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड: सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून येथील चौघांनी लातूर येथील आठ जणांना ४७ लाखांना गंडा घातल्याचे समोर आले आहे. संबंधितांनी नोकरी लावतो म्हणून घेतलेली रक्कम परत देण्यास, तसेच नोकरी लावण्यास टाळाटाळ केल्याने संबंधित चार संशयितावर लातूर येथे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

