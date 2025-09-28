Karad Fraud:'नोकरीच्या आमिषाने चौघांकडून ४७ लाखांना गंडा'; मलकापूर, विंगच्या तिघांसह अनोळखीचा समावेश; लातूरच्या आठ जणांची फसवणूक

कऱ्हाड: सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून येथील चौघांनी लातूर येथील आठ जणांना ४७ लाखांना गंडा घातल्याचे समोर आले आहे. संबंधितांनी नोकरी लावतो म्हणून घेतलेली रक्कम परत देण्यास, तसेच नोकरी लावण्यास टाळाटाळ केल्याने संबंधित चार संशयितावर लातूर येथे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.याप्रकरणी संकेत बळिराम दळवे यांनी पोलिसात फिर्याद दिली असून, त्यावरून राधिका मुकुंद पन्हाळे, पती मुकुंद रंगराव पन्हाळे (दोघे रा. मलकापूर), अनिल दत्तात्रय कचरे (रा. विंग) व एका अनोळखीवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..पोलिसांची माहिती अशी ः राधिका पन्हाळे तिच्या पतीसह चौघांनी १८ जानेवारी २०२४ ते ११ फेब्रुवारी २०२४ या दरम्यान लातूर येथील संकेत दळवे, संजय घोडके, शीतल जाधव, सारिका गायकवाड, अभिषेक सौताडेकर, ऋषिकेश बिरादार, धैर्यशील देशमुख, निखिल देशमुख यांना शासकीय नोकरीचे आमिष दाखवले. बांधकाम विभासह, बॅंक, आयकर विभागात शासकीय नोकरी लावतो म्हणून सांगितले. विश्वास बसण्याकरिता विविध पदांच्या जाहिराती, यापूर्वी इतर लोकांना त्यांच्या मार्फत दिलेले विविध विभागांचे नियुक्ती आदेश त्यांनी संबंधितांना दाखविले. यापूर्वी आम्ही खूप लोकांना नोकरीत लावले आहे. त्यामुळे आपली फसवणूक होणार नाही, असा विश्वास संबंधितांना राधिका पन्हाळे व मुकुंद पन्हाळे यांनी वेळोवेळी दिला व लातुरात येऊन आठ जणांकडून आवेदनपत्रे भरून घेतली..या नोकरीच्या अनुषंगाने वैद्यकीय प्रमाणपत्र व इतर कामांसाठी, तसेच बरीचशी रक्कम बॅंकेत अनामत म्हणून भरावी लागते, असे सांगून आठ जणांकडून ४२ लाख २० हजार रक्कम टप्प्याटप्प्याने घेण्यात आली. राधिका पन्हाळे, मुकुंद पन्हाळे व अनिल कचरे व इतर एक या संशयितांनी आपसांत संगनमताने यातील सुमारे ३२ लाख रक्कम आरटीजीएस, फोनपेच्या माध्यमातून स्वीकारली असून, उर्वरित रकमेचे बँक धनादेशही दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारदारांना दिलेले सर्वच नियुक्ती आदेश चौकशीअंती बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले व हा सर्व प्रकार खोटा असून, आपली फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर संकेत बळिराम दळवे यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून संबंधितावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.बनावट सही, शिक्के अन् लिंकहीकाही दिवसांतच तक्रारदारांना बांधकाम विभाग, बॅंक ऑफ बडोदा या बॅंकेचे लिपिक पदाचे वॉटरमार्क, जावक क्रमांक, बारकोड, अधिकाऱ्याची सही व शिक्का असलेले बनावट नियुक्ती आदेश नावानिशी दिले. बॅंकेचे आदेश दिलेल्यांना मुंबई येथे बोलावून बँकेच्या खोट्या लिंक पाठवून ऑनलाइन प्रशिक्षणही देण्याचाही बनाव केला. उर्वरितांना मुंबई येथे विक्रीकर विभागाच्या कार्यालयात नेऊन कागदपत्रे जमा करून घेतली व तोंडी परीक्षाही घेतल्याचा बनाव केला. सात दिवसांत तुमचे नियुक्ती आदेश पोस्टाने येतील असे खोटे आश्वासनही दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.