सातारा

Farmer Success Story: 'दीड एकरातील आल्यातून १० लाखांचे उत्पन्न'; किवळच्या तानाजीराव साळुंखेंची मेहनत फळाला; शेतकऱ्यांसाठी नवा आदर्श

Tanajirao Salunkhe’s Hard Work Pays Off: किवळचे श्री. साळुंखे यांनी सेवानिवृत्तीनंतर शेतीकडे लक्ष दिले असून, ऊस पिकाला फाटा देऊन जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आले पिकाची लागवड केली. पाण्याचा स्त्रोत कमी असल्याने कमी पाण्यात अधिक उत्पन्न देणारे पीक म्हणून सातारी आले लावले.
Tanajirao Salunkhe from Kiwal village showcasing his bountiful ginger harvest — a proud example of modern farming success.

Tanajirao Salunkhe from Kiwal village showcasing his bountiful ginger harvest — a proud example of modern farming success.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मसूर: कमी पाण्यावर येणारे नगदी पीक असणाऱ्या आले पिकाची किवळ (ता. कऱ्हाड) येथील प्रगतशील शेतकरी व माजी सनदी अधिकारी तानाजीराव साळुंखे यांनी लागवड करून अवघ्या दीड एकर क्षेत्रात १० लाखांचे विक्रमी उत्पन्न घेतले. ७५ गाड्या आल्याची विक्री केली. मात्र, दरातील जुन्या- नव्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसला.

Loading content, please wait...
Satara
Farmer
karad
village
agriculture
ginger
district
Success story
Farming Technology

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com