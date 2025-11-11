Farmer Success Story: 'दीड एकरातील आल्यातून १० लाखांचे उत्पन्न'; किवळच्या तानाजीराव साळुंखेंची मेहनत फळाला; शेतकऱ्यांसाठी नवा आदर्श

मसूर: कमी पाण्यावर येणारे नगदी पीक असणाऱ्या आले पिकाची किवळ (ता. कऱ्हाड) येथील प्रगतशील शेतकरी व माजी सनदी अधिकारी तानाजीराव साळुंखे यांनी लागवड करून अवघ्या दीड एकर क्षेत्रात १० लाखांचे विक्रमी उत्पन्न घेतले. ७५ गाड्या आल्याची विक्री केली. मात्र, दरातील जुन्या- नव्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसला. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...किवळचे श्री. साळुंखे यांनी सेवानिवृत्तीनंतर शेतीकडे लक्ष दिले असून, ऊस पिकाला फाटा देऊन जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आले पिकाची लागवड केली. पाण्याचा स्त्रोत कमी असल्याने कमी पाण्यात अधिक उत्पन्न देणारे पीक म्हणून सातारी आले लावले. आले पीक लागवडीसाठी निचरा होणारी व मुरमाची जमिनीची निवड केली होती. जमीन तयार करताना शेती दोनवेळा नांगरली, तसेच दोनदा फणून घेतली. .शेणखत घालून भुसभुशीत केली. साडेचार फुटांची उतळ सरी सोडून बेड तयार केले. त्यानंतर आल्याची लागण केली. हे पीक खर्चिक आहे. एकरी तीन लाख रुपये खर्च आला; परंतु चांगले उत्पन्न मिळाल्याने १० लाखांचे उत्पन्न निघण्यास मदत झाली. ७५ गाड्यांची आले विक्री झाली. त्यात जुन्या आल्याला १८ हजार तर नव्या आल्याला बारा हजार दर मिळाला..सनदी अधिकारी असलेले श्री. साळुंखे यांच्या मनात शेतीची आवड आणि मातीबद्दलचे प्रेम, मातीशी जोडलेली नाळ कधीच तुटली नव्हती. प्रशासकीय सेवेतील व्यस्ततेतही ती सुप्तच होती. निवृत्तीनंतर त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठेचा अभ्यास व जोखीम पत्करून आले पिकाची यशस्वी लागवड केली. त्यांच्या या प्रयोगामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांत आले पिकाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अनेकांनी त्यांच्याकडे मार्गदर्शनासाठी संपर्कही साधला आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.आले निघाल्यावर व्यापारी खरेदीवेळी दरात जुने- नवीन आले करत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी जुना व नवा भेद न करता आले पिकाची एकाच दराने खरेदी करावी, तरच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.- तानाजीराव साळुंखे, प्रगतशील शेतकरी, किवळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.