धक्कादायक! 'मोगराळेत शेतकऱ्याचा जीवन संपवण्याचा प्रयत्न'; रस्ता रुंदीकरणाला विरोध; पेट्रोल घेतले अंगावर ओतून अन्..

बिजवडी : मोगराळे (ता. माण) येथे आपल्या जमिनीतून दहशत व दबाव टाकून रस्ता करण्यासाठी आंब्याची फळबाग काढण्यासाठी आलेल्या मशिनरींना विजय जगदाळे या शेतकऱ्याने विरोध केला होता. त्यांचा विरोध झुगारून लावण्यासाठी महामार्ग विभागाने पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्यावर दबाव टाकला होता. त्यामुळे त्यांनी घरात जाऊन अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तो प्रयत्न हाणून पाडला असला तरी त्या शेतकऱ्याच्या डोळ्यात व तोंडावर पेट्रोल पडल्याने त्यांना दहिवडी येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..दहिवडी-फलटण रस्त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग व ठेकेदाराने पोलिस प्रशासनाला हाताशी धरत दहशतीच्या मार्गाचा अवलंब करत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई न देता दहिवडी- फलटण रस्त्यालगत दोन्ही बाजूने बेकायदेशीर रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू केले आहे. मोगराळे येथील शेतकरी विजय जगदाळे यांच्या शेतातून हा रस्ता जात असल्याने त्यांनी या कामाला पहिल्यापासून विरोध केला होता. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.त्या क्षेत्रात त्यांनी टँकरने पाणी घालून आंबा लागवड केली होती. आज महामार्गाचे लोक पोलिसांना घेऊन दबाव टाकून त्या जमिनीतील आंब्याची झाडे काढत होते. त्याला विरोध करत जगदाळे मशिनरी बंद करा म्हणून त्यांच्यापुढे गयावया करत होते. मात्र, महामार्ग विभागाचे मणेर हा इंजिनिअर दमबाजीची भाषा व मनमानी कारभार करत होते. त्यांनी पोलिसांना बोलावून त्यांची भीती दाखवत शेतकऱ्याचे ऐकून घेतले जात नव्हते. .त्यामुळे जगदाळे यांनी रस्त्याशेजारीच असणाऱ्या घरात जाऊन पेट्रोलची बाटली अंगावर ओतून पेटवून घेत राष्ट्रीय महामार्ग व पोलिस प्रशासनाच्या विरोधात आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांचा हा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला असला तरी पेट्रोल तोंडात व डोळ्यात गेल्याने त्यांना दहिवडी येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यानंतर मशिनरी बंद केल्या असून, एखाद्या शेतकऱ्याचा जिवावर बेतेल, असे वागून रस्ता करणाऱ्या महामार्ग प्रशासन व त्यांना मदत करणाऱ्या पोलिस प्रशासनाचा ग्रामस्थांच्या वतीने निषेध करण्यात आला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आमच्या जमिनीतून रस्ता करताना त्याचा मोबदला दिला असेल तर तो दाखवा किंवा त्याचा मोबदला द्या. एवढीच आमची मागणी आहे. मात्र, महामार्ग विभाग पोलिसांना हाताशी धरत आमच्यावर अन्याय करत आहे. जमीन आमची अन् मालकी हक्क ते दाखवतात.- विजय जगदाळे, शेतकरी, मोगराळे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.