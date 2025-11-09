सातारा

Sugarcane farmers: 'ऊसदरासाठी शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा'; कऱ्हाड तालुक्यात रास्ता रोको; चार हजार दराची मागणी

Farmers’ Aggressive Stand for Sugarcane Price: उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळावा, पहिला हप्ता तीन हजार ७५० रुपये मिळावा व कारखान्याचे वजनकाटे तपासण्यात यावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी रास्ता रोको करण्यात आला. यादरम्यान कऱ्हाड तालुका पोलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांना निवेदन देण्यात आले.
Karad farmers protest with a rasta roko demanding ₹4,000 sugarcane rate; agitation spreads across Satara district.

तांबवे : ऊसदरासाठी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून साकुर्डी पेठ (ता. कऱ्हाड) येथे संघटनेच्या पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करून अर्धा तास वाहने अडवून धरली. उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळावा, पहिला हप्ता तीन हजार ७५० रुपये मिळावा व कारखान्याचे वजनकाटे तपासण्यात यावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी रास्ता रोको करण्यात आला. यादरम्यान कऱ्हाड तालुका पोलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांना निवेदन देण्यात आले.

