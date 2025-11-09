Sugarcane farmers: 'ऊसदरासाठी शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा'; कऱ्हाड तालुक्यात रास्ता रोको; चार हजार दराची मागणी

तांबवे : ऊसदरासाठी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून साकुर्डी पेठ (ता. कऱ्हाड) येथे संघटनेच्या पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करून अर्धा तास वाहने अडवून धरली. उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळावा, पहिला हप्ता तीन हजार ७५० रुपये मिळावा व कारखान्याचे वजनकाटे तपासण्यात यावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी रास्ता रोको करण्यात आला. यादरम्यान कऱ्हाड तालुका पोलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांना निवेदन देण्यात आले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.आंदोलनात शेतकरी कामगार पक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, प्रहार संघटना सहभागी झाल्या होत्या. दरम्यान, अर्धा तास रस्त्यावर चक्का जाम झाल्यामुळे चिपळूणकडून कऱ्हाडकडे येणार आणि कऱ्हाडवरून तिकडे जाणारी दोन्ही बाजूकडील वाहतूक ठप्प झाली होती. आंदोलनात शेकापचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. समीर देसाई, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कार्याध्यक्ष महेश जिरंगे, अरुण डुबल, हैबतराव पवार, भाई सावंत, संभाजीराव जाधव, मनोज हुबाळे, डॉ. देशमुख, संदीप साळुंखे, मनोज हुबाळे, उन्मेश देशमुख, शुभम उबाळे, महेश निकम यांच्यासह शेकाप, बळीराजा शेतकरी संघटना व रासपचे कार्यकर्ते, शेतकरी सहभागी झाले होते..\rअॅड. देसाई म्हणाले, ‘‘उसाला गेली दहा वर्षे दर मिळालेला नाही. त्यासाठी एफआरपी धोरणात बदल केला पाहिजे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामधून साखर वगळली पाहिजे. १९९५ मध्ये साखर देशात कमी पिकत होती, त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये साखर धरली गेली. देश आता साखरेबाबत स्वावलंबी झाला आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...’’ चंद्रकांत यादव म्हणाले, ‘‘या हंगामात साखरेला चार हजार रुपये दर दिला गेला पाहिजे. मागील हंगामात ठरल्याप्रमाणे दोनशे रुपये कारखानदारांनी दिले पाहिजेत. प्रत्येक साखर कारखान्यांचे वजनकाटे तपासले गेले पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला घाबरून दोन तास उसाचा भरलेला एकही ट्रॅक्टर गेलेला नाही. शेतकऱ्यांनी अशीच एकी दाखवली तर कारखानदार चार हजार रुपये दर देतील.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.