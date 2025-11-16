शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 'उसाला पहिल्यांदाच ३५०० पहिला हप्ता'; काेणत्या कारखान्यांनी दर केले जाहीर?

-हेमंत पवारकऱ्हाड: यंदा एफआरपीचा विचार करूनच साखर कारखान्यांनी पहिला हप्ता जाहीर केला आहे. कारखान्यांनी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाची वाट न बघता सरासरी ३५०० रुपये पहिला हप्ता जाहीर केला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या इतिहासात पहिल्यांदा पहिला हप्ता जादा मिळणार आहे. सह्याद्री, कृष्णा, रयत, जयवंत शुगर्स आदी कारखान्यांनी पहिला हप्ता ३५००, तर लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याने तीन हजार पहिला हप्ता जाहीर केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अन्य कारखान्यांनाही त्याच तोलामोलाचा दर द्यावा लागणार आहे. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...साखर कारखान्यांच्या गव्हाणीत उसाची मोठी टाकून गळीत हंगाम सुरू करतानाच उसाचा पहिला हप्ता जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनाकडून केली जाते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून अपवाद वगळता त्याला अनेक कारखानदारांनी फाटाच दिला आहे. यंदा मात्र, लोकनेते बाळासाहेब देसाई साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई यांनी उसाचा पहिला हप्ता तीन हजार देण्याची पहिल्यांदा घोषणा गळीत हंगामाच्या प्रारंभी केली. त्यानंतर रयत अथणी शुगर्सने ३५०० जाहीर केला. .त्यामुळे इतर कारखान्यांनाही तोच दर जाहीर करावा लागला. त्यानुसार कृष्णा कारखाना आणि जयवंत शुगर्सने ३५०० दर जाहीर केला. त्यानंतर लगेचच सह्याद्री कारखान्यानेही तोच दर जाहीर केला. कारखान्यांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उसाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिला हप्ता मिळाला आहे. त्यामुळे बळीराजात समाधानाचे वातावरण आहे. कऱ्हाड व पाटण तालुक्यांतील कारखान्यांनी तीन ते ३५०० रुपये पहिला हप्ता जाहीर केल्याने जिल्ह्यातील अन्य कारखान्यांनाही त्याच दरम्यानचा दर जाहीर करावा लागणार आहे. त्याकडे आता संबंधित कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांच्या नजरा लागल्या आहेत..कमी उतारा असणाऱ्या कारखान्यांना बंधनकेंद्र सरकारने यंदा उसाची एफआरपी ३५५० रुपये जाहीर केली आहे. मागील वर्षी ती ३४०० रुपये होती. यंदा १५० रुपये जादा मिळणार आहेत. मात्र, ज्या साखर कारखान्यांच्या उतारा हा साडेनऊ रिकव्हरीपेक्षा कमी असणार आहे. त्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याचा विचार करून कोणतीही कपात न करता ३२९० रुपये थेट शेतकऱ्यांना देण्याचे बंधन केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना घातले आहे..कारखान्यांनी यंदा जाहीर केलेला पहिला हप्ताकृष्णा सहकारी कारखाना - 3500सह्याद्री सहकारी कारखाना - 3500रयत- उथणी शुगर्स कारखाना - 3500जयवंत शुगर्स कारखाना - 3500बाळासाहेब देसाई कारखाना - 3000.३५००२०१९ पासून वाढलेली एफआरपी (प्रतिटन)२०१९-२०- २७५०२०२०-२१- २८५०२०२१-२२- २९००२०२२-२३- ३०५०२०२३-२४- ३१५०२०२४-२५- ३४००२०२५-२६- ३५५०.Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...जिल्ह्यातील आतापर्यंत सरासरी ऊसदर२०२१- २२ - २९५०२०२२- २३ - ३०५०२०२३- २४ - ३१५०२०२४- २५ - ३२५०२०२५- २६ - ३५००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.