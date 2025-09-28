Dahiwadi-Vita Highway: 'रस्ते प्राधिकरणाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी थोपटले दंड'; दहिवडी- विटा महामार्ग बाधितांचा आंदोलनाचा इशारा, बैठका सुरू

-संजय जगताप मायणी : येथील चांदणी चौकातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दहिवडी- विटा या टप्प्याचे रुंदीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र, रुंदीकरण करण्यापूर्वी बाधित शेतकऱ्यांना कसलीही पूर्वसूचना दिलेली नाही. नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या मनमानी विरोधात विविध गावांतील शेतकरी दंड थोपटू लागले आहेत..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.ठाणे, नाशिक, सिन्नर, शिर्डी, अहिल्यानगर, दौंड, कुरकुंभ, बारामती, फलटण, दहिवडी, मायणी, विटा, तासगाव, मिरज, कागवाड, चिकोडी ते संकेश्वर (कर्नाटक) हा मार्ग २०१८ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६० म्हणून घोषित करण्यात आला. त्यानुसार ठिकठिकाणी, टप्प्याटप्प्याने त्या रस्त्याचा विकास करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील दहिवडी ते सांगली जिल्ह्यातील विटा या दरम्यानच्या मार्गाचे रुंदीकरण सध्या वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी रस्त्याकडेची सर्व झाडे तोडण्यात आली आहेत. रस्त्यावरील टेकड्या खोदून, आवश्यक तेथे भराव टाकून रस्त्यावरील चढ उतार कमी करण्यात येत आहेत. आवश्यक त्या ठिकाणी रस्त्यावरील मोऱ्या, पूल, गावालगत गटार बांधण्याचे काम जोमात सुरू आहे..दहिवडी विटा या टप्प्यातील विविध गावांतील शेतकऱ्यांची बैठक मायणी लगतच्या माहुली गावात पार पडली. अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्याध्यक्ष कॉम्रेड उमेश देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीस माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजयराव पाटील, शिवाजीराव देशमुख, भरत सूर्यवंशी, अनिल कचरे, संदीप देशमुख आदी मान्यवर व प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते..उमेश देशमुख म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारने तो राज्यमार्ग १९७० मध्ये तयार केला आहे. रुंदीकरणाच्या नावाखाली कोणतेही भूसंपादन केले नाही. आजही शेतकऱ्यांच्या सात बारावरून त्यांचे क्षेत्र कमी झालेले नाही. त्यामुळे ते सर्व क्षेत्र शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असून, त्याचा शेतसारा शेतकरी भरत आहेत.’’.बांधकाम विभाग मात्र स्वामलकी असल्यासारखे रस्त्यालगतची जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करीत आहे. ती शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने रीतसर भूसंपादन करून त्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना द्यावा. अन्यथा मोठे आंदोलन उभारू. असा इशाराही श्री. देशमुख यांनी दिला आहे. माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पाटील यांनीही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.मनमानी करून जमिनीवर ताबारस्त्याच्या रुंदीकरणाची झळ अनेक शेतकऱ्यांना बसली आहे. रस्त्यालगतची जमीन रुंदीकरणात गेली आहे. त्यासाठी रस्ते विकास प्राधिकरणाने कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना दिलेली नाही. नियमानुसार जमीन अधिग्रहण करण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांना कोणतीही कल्पना न देता मनमानी करीत जमिनीवर ताबा घेऊन रुंदीकरण करण्यात येत आहे. प्राधिकरणाच्या त्या मनमानी विरुद्ध शेतकरी एकवटू लागले आहेत. बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्या, अशी मागणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.