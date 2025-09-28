Dahiwadi-Vita Highway: 'रस्ते प्राधिकरणाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी थोपटले दंड'; दहिवडी- विटा महामार्ग बाधितांचा आंदोलनाचा इशारा, बैठका सुरू

सातारा

Highway Project Dispute: जिल्ह्यातील दहिवडी ते सांगली जिल्ह्यातील विटा या दरम्यानच्या मार्गाचे रुंदीकरण सध्या वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी रस्त्याकडेची सर्व झाडे तोडण्यात आली आहेत. रस्त्यावरील टेकड्या खोदून, आवश्यक तेथे भराव टाकून रस्त्यावरील चढ उतार कमी करण्यात येत आहेत.
Farmers threaten protest against Road Authority over Dahivadi–Vita highway land dispute.

-संजय जगताप
-संजय जगताप

मायणी : येथील चांदणी चौकातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दहिवडी- विटा या टप्प्याचे रुंदीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र, रुंदीकरण करण्यापूर्वी बाधित शेतकऱ्यांना कसलीही पूर्वसूचना दिलेली नाही. नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या मनमानी विरोधात विविध गावांतील शेतकरी दंड थोपटू लागले आहेत.

