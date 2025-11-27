Karad Accident:'मोटार-टेंपोच्या धडकेत ओंडचे दोन युवक ठार'; कऱ्हाड- विटा मार्गावर समोरासमोर धडक, अन्य दोघे गंभीर..

कऱ्हाड : मोटार व टेंपो यांची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात ओंड (ता. कऱ्हाड) येथील दोन युवक जागीच ठार झाले. ओगलेवाडी (ता. कऱ्हाड) येथील रेल्वे पुलावर काल रात्री हा अपघात झाला. यात अन्य दोघे जण गंभीर जखमी आहेत. या अपघातानंतर कऱ्हाड- विटा मार्गावर रात्री एकच्या सुमारास वाहतूक विस्कळित झाली होती. .Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .ओमकार राजेंद्र थोरात (वय २८), गणेश सुरेश थोरात (वय २५, दोघेही रा. ओंड) अशी अपघातात मृत्यू झालेल्या युवकांची नावे आहेत. या अपघातात ऋषिकेश कुबेर थोरात (वय २८, रा. ओंड) आणि रोहन पवार (वय २५, पूर्ण नाव व पत्ता समजू शकले नाही) अशी जखमींची नावे आहेत. याप्रकरणी टेंपोचालक दिगंबर सोपान धुळे (रा. लिंबोटी, जि. नांदेड) यांनी कऱ्हाड शहर पोलिसात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांची माहिती अशी, ओमकार थोरातसह गणेश आणि जखमी दोघे विट्याकडून कऱ्हाडच्या दिशेने येत होते. त्यावेळी टेंपो कऱ्हाडकडून विट्याच्या दिशेने निघाला होता. दोन्ही वाहने ओगलेवाडी रेल्वे पुलावर आल्यानंतर रात्री एकच्या सुमारास दोन्ही वाहनांची समोरासमोर जोराची धडक झाली. या अपघातात मोटारचालक ओमकार आणि त्याचा चुलतभाऊ गणेश या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. .Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...ऋषिकेश आणि रोहन हे दोघे गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोन्ही जखमींना तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. अपघातामुळे कऱ्हाड- विटा मार्गावरील वाहतूक काहीकाळ विस्कळित झाली होती. अपघाताची नोंद शहर पोलिस ठाण्यात झाली असून, मोटारचालक ओमकार याच्याविरोधात अपघातास कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.