Karad Lok Adalat: 'बाप-लेकाच्या मनोमिलनाने न्यायाधीशही गहिवरले'; कऱ्हाडला लोकन्यायालयात सव्वासहा कोटींची तडजोड; रक्ताचे ऋणानुबंधही जुळले

Emotional Scene in Karad: मनोमिलन पाहून न्यायालयाचे डोळेही पाणावले. चार वर्षांचा दुरावा एका लोकन्यायालयात संपुष्टात आला. एकमेकांविरुद्ध असणाऱ्या फौजदारी आणि दिवाणी खटले एका मिनिटात काढून दोघांनी आयुष्यभर एकत्र राहण्याची शपथ घेतली. ही घटना आहे कऱ्हाडच्या लोकन्यायालयातील!
सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड : चार वर्षांपासून एकमेकाचे तोंडही न पाहणारे बाप-लेक लोकन्यायालयाच्या निमित्ताने एकत्र आले. दोघांतील कटुता संपवून एकमेकाला घट्ट मिठी मारली, मुलाने चूक मान्य करून वडिलांचे पाय धरले, तर वडिलांनीही चूक झाल्याचे सांगून मुलाची समजूत काढली. हे मनोमिलन पाहून न्यायालयाचे डोळेही पाणावले. चार वर्षांचा दुरावा एका लोकन्यायालयात संपुष्टात आला. एकमेकांविरुद्ध असणाऱ्या फौजदारी आणि दिवाणी खटले एका मिनिटात काढून दोघांनी आयुष्यभर एकत्र राहण्याची शपथ घेतली. ही घटना आहे कऱ्हाडच्या लोकन्यायालयातील!

