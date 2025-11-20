सातारा

Satara Crime:'प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी पाच वर्षे सक्तमजुरी'; पवारवाडी येथे जमीनीच्या वादातून प्राणघातक हल्लाप्रकरण..

Pawarwadi attack case: या हल्ल्यात पीडित गंभीर जखमी झाला होता. घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. वैद्यकीय अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, साक्षीदारांचे जबाब आणि जप्त केलेले शस्त्र या सर्व पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा दोष सिद्ध करण्यात पोलिसांना यश आले.
Pawarwadi land dispute turns violent; accused sentenced to five years rigorous imprisonment for life-threatening assault.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रहिमतपूर: पवारवाडी (ता. कोरेगाव) येथे २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी जमीन वादातून झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी आरोपीस पाच वर्षांची सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सुनावली. हा निकाल न्यायाधीश अरविंद शं. वाघमारे यांच्या न्यायालयात देण्यात आला.

Satara
crime
attack
Koregaon
violence
district
Dispute
Lands

