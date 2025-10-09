Venna Lake:'वेण्णा लेकच्या कमानी पुलास वन विभागाची मंजुरी'; मंत्री मकरंद पाटील यांचा पाठपुरावा; महाबळेश्वरच्या वाहतुकीतील अडथळा होणार दूर

महाबळेश्वर : वेण्णा लेक येथील मुख्य प्रवेशद्वारावर पर्यटन हंगामात होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वेण्णा लेक बायपास मार्गावर रस्ता व कमानी पुलाच्या उभारणीला वन विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या प्रयत्नाने या कामातील अडथळा दूर झाला असून, लवकरच कमानी पूल व रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .महाराष्ट्राचे नंदनवन म्हणून प्रसिद्ध असलेले महाबळेश्वर हे विविध हंगामात पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून जाते. या गर्दीमुळे महाबळेश्वर शहर व परिसरातील सर्व रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण होते. विशेषतः महाबळेश्वर- पाचगणीदरम्यान कोंडी जास्तच होत असून, २० किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी कधी कधी वाहनधारकांना दोन ते तीन तास लागतात. मॅप्रो गार्डन व वेण्णा लेक येथे पर्यटक थांबतात, त्यामुळे या दोन ठिकाणी वाहतूक कोंडी जास्त प्रमाणात होते..वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेण्णा लेकपासून एकेरी वाहतुकीचा पर्याय समोर आला आहे. त्यासाठी बायपास रस्ता मंजूर करण्यात आला आहे. वेण्णा लेक येथून वाहतूक वळविण्यात येणार असून, ती पुढे धनगरवाडामार्गे अप्सरा हॉटेल येथून मुख्य रस्त्यावरून शहरात वळविली जाणार आहे. यासाठी १७५० मीटर लांबीचा रस्ता, एक पूल व वेण्णा लेक येथील सांडव्याखाली एक कमानी पूल बांधण्यात येणार आहे. अप्सरा हॉटेलपासून १३०० मीटर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण या कामासाठी १० कोटी तर पुढे ४५० मीटर लांब रस्ता व ३० मीटर कमानी पुलाच्या कामासाठी १५ कोटी रुपये असे एकूण २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली..यावेळी माजी नगराध्यक्ष किसन शिंदे, विशाल तोष्णीवाल, विमल पार्टे, सुनील शिंदे, युसूफ शेख, अफझल सुतार, संदीप साळुंखे, प्रकाश पाटील, अर्बन बँकेचे अध्यक्ष समीर सुतार, दत्ता वाडकर, शरद बावळेकर, रोहित ढेबे, तौफीक पटवेकर, अशोक शिंदे, अनिकेत रिंगे, ज्योती वागदरे, भक्ती जाधव, सुरेखा देवकर, अशोक शिंदे, अनिकेत रिंगे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..मिळाल्या सर्व परवानग्याअनेक वर्षांपासून विविध प्रकारच्या परवानग्यांच्या चक्रात या रस्त्याचे काम रखडले होते. या कामात मंत्री पाटील यांनी लक्ष घालून वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या मदतीने यातील अडथळे दूर केले. अखेरची वन विभागासह राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचीही परवानगी मिळाली. या कामासाठी वन विभागाने ७८ गुंठे जागा उपलब्ध करून दिल्याने सर्व अडथळे दूर झाले आहेत..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.वेण्णालेक बायपास रस्त्यावर बांधण्यात येणारा कमानी पूल पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहे. या पुलावरून पर्यटकांना पावसाळ्यात वेण्णा धरणाच्या सांडव्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याचे तसेच जंगलाचे विहंगम दृश्य पाहता येणार असल्याने हा नवीन पॉइंट म्हणून विकसित होऊ शकतो. त्यामुळे तो पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरेल.- अजय देशपांडे, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाबळेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.