सातारा

Venna Lake:'वेण्णा लेकच्या कमानी पुलास वन विभागाची मंजुरी'; मंत्री मकरंद पाटील यांचा पाठपुरावा; महाबळेश्वरच्या वाहतुकीतील अडथळा होणार दूर

Mahabaleshwar Traffic Relief: महाबळेश्वर- पाचगणीदरम्यान कोंडी जास्तच होत असून, २० किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी कधी कधी वाहनधारकांना दोन ते तीन तास लागतात. मॅप्रो गार्डन व वेण्णा लेक येथे पर्यटक थांबतात, त्यामुळे या दोन ठिकाणी वाहतूक कोंडी जास्त प्रमाणात होते.
Venna Lake stall owners stage protest demanding immediate rehabilitation to save their livelihoods.
Venna Lake stall owners stage protest demanding immediate rehabilitation to save their livelihoods.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाबळेश्वर : वेण्णा लेक येथील मुख्य प्रवेशद्वारावर पर्यटन हंगामात होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वेण्णा लेक बायपास मार्गावर रस्ता व कमानी पुलाच्या उभारणीला वन विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या प्रयत्नाने या कामातील अडथळा दूर झाला असून, लवकरच कमानी पूल व रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Mahabaleshwar
district
Traffic
environmentalist
Forest department
bhide bridge
Makarand Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com