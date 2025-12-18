सातारा

Karad Crime: झेडपीच्या माजी सदस्याला बनवडीत दोघांकडून मारहाण; पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल..

Police Register FIR in Banwadi Beating case: झेडपीच्या माजी सदस्याला सोशल मीडिया पोस्टवरून मारहाण
Banwadi village where a former ZP member was allegedly assaulted by two individuals.

Banwadi village where a former ZP member was allegedly assaulted by two individuals.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : विनाकारण खुन्नसने का बघतोस आणि गावाला व मला वेठीस का धरतोस, असा जाब विचारल्याच्या कारणावरून जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांना दोघांनी मारहाण केल्याची घटना बनवडी (ता. कऱ्हाड) येथे काल घडली. याप्रकरणी सागर भीमराव शिवदास यांनी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून अख्तरहुसेन आतार व इर्शाद शब्बीर आवटे या दोघांवर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
police
political
district
Dispute
karad crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com