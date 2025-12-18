Karad Crime: झेडपीच्या माजी सदस्याला बनवडीत दोघांकडून मारहाण; पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल..

कऱ्हाड : विनाकारण खुन्नसने का बघतोस आणि गावाला व मला वेठीस का धरतोस, असा जाब विचारल्याच्या कारणावरून जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांना दोघांनी मारहाण केल्याची घटना बनवडी (ता. कऱ्हाड) येथे काल घडली. याप्रकरणी सागर भीमराव शिवदास यांनी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून अख्तरहुसेन आतार व इर्शाद शब्बीर आवटे या दोघांवर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली. .बनवडी येथील सागर शिवदास हे सोमवारी रात्री मोबाईल पाहात असताना त्यांना एका सोशल मीडिया ग्रुपवर अख्तरहुसेन आतार याने टाकलेली, दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यास निवडणूक लढता येणार नाही, अशी पोस्ट वाचायला मिळाली. त्यासोबत काही अपशब्दही टाकले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी शिवदास हे त्याबाबत अख्तरहुसेन याला जाब विचारण्यासाठी गेले. .त्या वेळी ‘तू मला विचारणारा कोण? तुला ठेवणार नाही,’ असे म्हणत अख्तरहुसेन याने त्यांना शिवीगाळ, दमदाटी केली. त्यावेळी तू मला आणि गावाला वेठीस का धरत आहेस, अशी विचारणा शिवदास यांनी केली. त्यावरून चिडून जाऊन अख्तरहुसेन व इर्शाद आवटे यांनी लोखंडी अँगलने मारहाण केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.