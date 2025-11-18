Painting Competition:'दशरथ भोसलेंच्या चित्रास सुवर्णपदक'; कलाकृतीतून कलात्मक देशप्रेम व्यक्त, निवृत्तीनंतरही चित्रकलेस घेतले वाहून

सातारा: निवृत्तीनंतरही चित्रकलेस वाहून घेतलेल्या येथील दशरथ भोसले यांच्या लेटस प्रोटक्ट अवर मदर इंडिया या चित्रास पुणे येथील भारतीय इतिहास संकलन समिती अंतर्गत खुला आसमान आणि वंदे मातरम् सार्ध शती समारोह समिती इंडिया फाउंडेशनच्या वतीने वंदे मातरम् गीतास १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या ऑनलाइन चित्र स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळाले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...पुणे येथे नुकत्याच झालेल्या बक्षीस समारंभात पांडुरंग बलकवडे, चारुहास पंडित यांच्या हस्ते त्यांना सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आले. स्पर्धेत आपल्या कलाकृतीतून कलात्मक देशप्रेम व्यक्त करायचे होते. ‘वंदे मातरम्’चा इतिहास, त्याचा अर्थ, सांस्कृतिक वारसा, भावनिक परिमाण किंवा अमूर्तार्थाचा शोध असा विषय देण्यात आला होता. श्री. भोसले यांनी वरिष्ठ गटात सहभागी होऊन लेटस प्रोटक्ट अवर मदर इंडिया या शीर्षकाचे पेंटिंग स्पर्धेत सादर केले होते. सर्व परीक्षकांनी या चित्रचे कौतुक करून सुवर्ण पदकासाठी निवड केली. .श्री. भोसले हे येथील महाराष्ट्र स्कुटर्समध्ये कर्तव्यावर होते. त्यांनी लहानपणापासून चित्रकलेचा छंद जोपासला होता. विविध स्पर्धांत त्यांनी बक्षिसे मिळविली आहेत. आजही निवृत्तीनंतर त्यांनी चित्रकलेस वाहून घेतले आहे. चित्राबाबत श्री. भोसले म्हणाले, ‘‘ज्या पवित्र मातेने आम्हाला जन्म दिला, ताकदवान बनविले. सर्वांना एकजुटीच्या ताकदीचे महत्त्व पटवून दिले आणि अन्यायाविरुद्ध खंबीरपणे लढण्याचे संस्कार दिले. .CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...त्या मातेकडे जर कोणी वाकड्या नजरेने पाहात असेल, तिचे प्राण संकटात आणत असेल, तर आम्ही आपसांतील मतभेद विसरून एकत्र येऊ व आपल्या मातेच्या रक्षणासाठी त्वरित शस्त्रबद्ध होऊ. परकीय भ्याड हल्ल्याचा बीमोड करण्यासाठी सदैव तत्पर आहोत, हे मी चित्रातून दाखविले आहे.’’ त्यांच्या या यशाबद्दल सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, नगरसेवक अविनाश कदम, संजय पवार, अनिल माळी यांनी अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.