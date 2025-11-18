सातारा

Painting Competition:'दशरथ भोसलेंच्या चित्रास सुवर्णपदक'; कलाकृतीतून कलात्मक देशप्रेम व्यक्त, निवृत्तीनंतरही चित्रकलेस घेतले वाहून

Dasharath Bhosale’s Artwork Earns Gold: पुणे येथील भारतीय इतिहास संकलन समिती अंतर्गत खुला आसमान आणि वंदे मातरम् सार्ध शती समारोह समिती इंडिया फाउंडेशनच्या वतीने वंदे मातरम् गीतास १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या ऑनलाइन चित्र स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळाले.
Retired Artist Dasharath Bhosale Bags Gold for His Patriotic Painting

Retired Artist Dasharath Bhosale Bags Gold for His Patriotic Painting

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: निवृत्तीनंतरही चित्रकलेस वाहून घेतलेल्या येथील दशरथ भोसले यांच्या लेटस प्रोटक्ट अवर मदर इंडिया या चित्रास पुणे येथील भारतीय इतिहास संकलन समिती अंतर्गत खुला आसमान आणि वंदे मातरम् सार्ध शती समारोह समिती इंडिया फाउंडेशनच्या वतीने वंदे मातरम् गीतास १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या ऑनलाइन चित्र स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळाले.

Loading content, please wait...
Satara
pune
gold
award
district
National Children Painting Competition
medals
Art Competition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com