सातारा: चैतन्य आणि मांगल्याचे प्रतीक अन् विघ्नहर्ता रूपाने सकारात्मकता घेऊन येणाऱ्या गणरायाच्या आगमनाने आज शहरासह जिल्हाभरात सर्वांनीच 'आनंदवर्षा'चा अनुभव घेतला. सकाळी नऊ वाजल्यापासून शहरातील राजवाडा, मोती चौक, कमानी हौद, राजपथ, पोवई नाका या परिसरात ढोल-ताशांचा गजर, पारंपरिक वेशभूषा व 'मोरया मोरया'च्या जयघोषात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मिरवणुका निघाल्या. शहरातील विविध भागांतही घरगुती गणरायाची प्राणप्रतिष्ठा उत्साहात झाली. वरुणराजाने विश्रांती घेतल्याने उदंड उत्साह आणि आनंदात गणेशाला दिमाखदारपणे विराजमान करताना सुखकर्ता- दु:खहर्ताचा गजर होत सर्वत्रच वातावरण भक्तिमय झाले होते..Satara News: 'फलटणच्या शेतकऱ्यांमध्ये वाढली फळांची गोडी'; कृषी विभागाकडून रोजगार हमी योजनेची जोड, दोन वर्षांत ५२७ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड .गणरायाचे शहर व उपनगरासह जिल्हाभरात आज उत्साही व भक्तिमय वातावरण आगमन झाले. सकाळपासून शहरातील विविध भागांत गणेश मंडळाच्या मोठ्या जल्लोषात मिरवणुका निघाल्या होत्या. घरगुती गणपती आणण्यासाठीही सकाळपासून नागरिकांनी गर्दी केली होती. गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी सकाळपासून बाजारपेठा, रस्ते आणि गल्लीबोळ सजून गेले होते. काही भागांतील नागरिकांनी घरांमध्ये केलेले पर्यावरणपूरक देखाव्यांचीही चर्चा होती. गणेश मूर्तीच्या प्रतिष्ठापनेचा मुहूर्त दिवसभर असल्याने सायंकाळपर्यंत गणरायांना विराजमान करण्यासाठी जल्लोष सुरू होता. शहरात दिवसभर मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची गणेशमूर्ती नेण्यासाठी धांदल सुरू होती..कुंभारवाडा, परळी परिसरात भक्तांची मोठी गर्दीघरगुती गणपती विक्रीसाठी शहरात अनेक ठिकाणी स्टॉल उभारले होते. मात्र, सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या आकर्षक व सुबक गणपती व घरगुती गणपती प्रामुख्याने कुंभारवाडा, बाँबे रेस्टॉरंट, परळी या परिसरात मिळत असल्याने त्या ठिकाणी सातारा शहरासह जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने गणेशभक्त मूर्ती नेण्यासाठी येत होते. त्यामुळे या ठिकाणी गणेश भक्तांचा मोठा जल्लोष पाहावयास मिळत होता..ध्वनिवर्धकांवर कारवाईडबेवाडी येथे दोन गणेश मंडळे समोरासमोर आल्यानंतर मोठ्या आवाजात ध्वनिवर्धक लावले होते. या प्रकारामुळे वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा लागल्या होत्या. याबाबतची माहिती पोलिस नियंत्रण कक्षाला मिळाल्यानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल होत मंडळाचे अध्यक्ष, ट्रॅक्टर चालक व ध्वनिवर्धक यंत्रणेच्या चालकांवर गुन्हा दाखल केला. ध्वनिवर्धक यंत्रणेसह वाहने जप्त करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..Maratha Reservati: मायणीचे दहा हजार आंदोलक मुंबईकडे निघणार: डॉ. विकास देशमुख : मनोज जरांगे- पाटील यांना देणार पाठिंबा.उत्साहाच्या उत्सवी दर्शनातून...गणरायाच्या आगमनासाठी दिवसभर भक्तांचा उत्साहसकाळपासून सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मिरवणुकाउत्सवकाळात विधायक उपक्रमांचे आयोजनघरोघरी भक्तीचा महिमा आजपासून सुरूघरगुती बाप्पांचेदिवसभर आगमनदूर्वा व इतर साहित्य खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दीराजवाडा- मोती चौक- कमानी हौद मार्गावर गणेश मंडळांच्या मिरवणुकापोलिसांकडून नियोजित बंदोबस्तअनेकांचे पर्यावरणपूरक देखावे.