सातारा

Tukaram Mundhe FDA Rules : गणेश मंडळांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता महाप्रसादासाठी FDA चा परवाना बंधनकारक; तुकाराम मुंढेंचे कडक निर्देश, कसा भरायचा अर्ज?

Ganesh Mandals Need FDA Permission for Mahaprasad : गणेशोत्सवातील महाप्रसादासाठी गणेश मंडळांना FDA परवानगी आवश्यक आहे. मंडळांना एका दिवसासाठी तात्पुरता परवाना मिळणार असून, अर्जासोबत अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
Ganesh Mandal Mahaprasad FDA permission 2026

Ganesh Mandal Mahaprasad FDA permission 2026

esakal

हेमंत पवार
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कराड (जि. सातारा) : सार्वजनिक गणेश मंडळांना महाप्रसादासाठी (Ganesh Mandal Mahaprasad) अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या विभागाला नियमावली घालून देवून त्याच्या अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे महाप्रसादासाठी एफडीएच्या परवानगीची आवश्यकता असणार आहे.

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