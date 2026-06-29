MD Drugs: पश्चिम महाराष्ट्रात एमडी ड्रग्जसाठी गुंडांची हातमिळवणी! सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूरमध्ये तयार झाली अभेद्य साखळी

-सचिन शिंदेकऱ्हाड: खंडणी, टोळीयुद्ध, खूनाचा बदला आणि हवेत फिरणाऱ्या तलवारी... पश्चिम महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीचे हेच हिंसक रूप समोर येत होते. सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील गुंडांनी एकमेकांना साथ देत गुन्हेगारीची एक मजबूत ‘चेन’ तयार केली होती. मात्र, आता त्याच साखळीने बदलले रूप भयानक आहे. गुन्हेगारीच्या वलय एमडी ड्रग्जसारख्या जीवघेण्या अमली पदार्थांच्या तस्करीने शिरकाव केला आहे. कऱ्हाडच्या एका कुख्यात गुंडाला झालेल्या अटकेने त्या काळ्या धंद्याची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली असवीत, याची सत्यता पुन्हा एकदा समोर आली आहे..ड्रग्जच्या पैशांसाठी अभेद्य साखळीसातारा, सांगली व कोल्हापूरच्या मातीतील गुंडगिरीची वेगळीच साखळी आहे. पूर्वीपासून कऱ्हाडच्या गुंडाना सांगली, कोल्हापूरचा आश्रय तर तिकडच्या गुंडाना साताऱ्यात आश्रय मिळत आला आहे. एकमेकांच्या हातात हात घालताना त्यांनी व्यवसायिकपणा वाढवत सतारा, सांगली, कोल्हापूरसह सोलापूरच्या वाळू व्यवसायतही शिरकाव करत तो सारा व्यवहार आपल्या ताब्यात घेला होता. त्यामुळेच सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकावण्यापासून त्यांना जीवे मारण्याच्या प्रकारापर्यंतचे गुन्हा याच साखलीने केल्याचे दिसते. गुन्ह्याच कऱ्हाड, सांगली, कोल्हापूरच्या आठजणांना एकाच गुन्ह्यात अटक होती. त्यानंतर आलेल्या गुंडगिरीत नव्याने शिरकाव केलल्यानी कात टाकली आहे, अन् त्यांचे नवे रूप आधीपेक्षा हजार पटीने अधिक घातक असल्याचे समोर आलेआहे. कालपर्यंत जे गुंड एकमेकांच्या जीवावर उठत होते, त्यांनी ड्रग्जच्या पैशांसाठी एकमेकांशी हातमिळवणी करत एक अभेद्य साखळी तयार केली आहे..भाईगिरी ते ड्रग्जचा कार्पोरेट लूकहवालाची रक्कम लुटणारे, खंडणीसाठी धमकावणारे गुंड थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चालणाऱ्या अमंली पदार्थांच्या काळ्या बाजारात उतरले असल्याचे वास्तव एका अटकेने समोल आणले. मात्र गुंडाना ड्रग्जमधील सहभाग हा खऱ्या अर्तआने समाजाला धोकादायक आहे. कारण त्यांची पाळेमुले खोलवर आहेत. त्यांचे फॉलोअर्स अन् त्यांना मानणाऱ्यांची संख्या वाहता त्या ड्ग्जच्या तस्करीचा धोका अधिक घातक अशल्याचे दिसते. कऱ्हाडच्या कुख्यात गुंडाला ड्रग्ज प्रकरणात बेड्या ठोकल्यानंतर रॅकेटचे खरे धागेदोरे उघड झाले आहेत. या गुंडांच्या मागे असणारे अंध फॉलोअर्स त्या ड्रग्ज नेटवर्कचे प्यादे बनू लागले आहेत. त्याच गुंडांनी आपली भाईगिरी बदलून त्याला आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांच्या तस्करीचे ‘कॉर्पोरेट’ रूप दिले आहे. त्यामुळए पश्चिम महाराष्ट्राला अंमली पदार्थांचा अड्डा बनवू पाहणाऱ्या डार्क वेबची पाळेमुळे उखडण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आता पोलिसांसमोर आहे..फॉलोअर्स बनले ड्रग्जचे पेडलरसातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या चारही जिल्ह्यांतील गुन्हेगारांचे साटेलोटे नवे नाही. तरूगांमध्ये असताना किंवा जामिनावर बाहेर आल्यानंतर गुंडांचे नेटवर्क अधिक घट्ट होते. आंतरराज्य कनेक्शन्स वाढल्याने त्यांची ओळखही वाढते. परिणामी मुंबई, पुणे किंवा शेजारील राज्यांतून येणारे ड्रग्ज या स्थानिक नेटवर्कच्या माध्यमातून ग्रामीण भागापर्यंत पोचवले जात आहे. सामाजिक माध्यमांसहीत त्यांच्या फॉलोअर्सचा वापर त्यासाठी केला जातो आहे. कुख्यात गुंडांचे सामाजिक माध्यमावर असलेल्या फॉलोअर्सना नकळतपणे किंवा पैशांच्या आमिषाने या ड्रग्ज चेनचे 'पेडलर्स' बनवले जाते. पोलिसांना चकवा देण्यासाठी थेट मुख्य सूत्रधारापर्यंत धागेदोरे पोचू नयेत, अशी कडेकोट व्यवस्था या टोळ्यांनी केली आहे..गुंडगिरीचे बदलेते अर्थकारणकाही वर्षांपूर्वीपर्यंत भागातील गुन्हेगारी केवळ स्थानिक वाद, जमिनीचे ताबे, खूनाची सुपारी, हवालाची रक्कम लुटणे आणि खंडणी वसूल करणे यापुरती मर्यादित होती. परंतु त्यात आर्थिक जोखीम आणि पोलिसांचा ससेमिरा जास्त होता. त्याला पर्याय म्हणून कमी कष्टात आणि कमी वेळेत कोट्यवधी रुपयांची माया गोळा करण्यासाठी त्या टोळ्यांनी आता ड्रग्ज तस्करीचा मार्ग निवडला आहे. गुन्हेगारीचे नवे समीकरण मोठी डोकेदुखी ठरणारे आहे. खूनाची सुपारी ते ड्रग्जची तस्करी अशा बदलत्या गुन्हेगारी विश्वाचा ट्रॅक पोलिसांची डोकेदुखी वाढवणारे ठरत आहे. ड्रग्जच्या प्रकरणाच कमी धोका, अफाट पैसा आहे. त्यामुळे अर्तकारँण बदलत आहे. एक किलो एमडी ड्रग्जची किंमत बाजारात कोट्यवधी रुपये आहे. तो पैसा थेट गुन्हेगारी टोळ्यांच्या हातात जात असल्याने त्यांची ताकद आता पोलिसांपेक्षाही वाढू लागली आहे. हवाला आणि शस्त्रास्त्रांची रसद मिळते आहे. ड्रग्जच्या पैशातूनच घातक शस्त्रे खरेदी केली जात आहेत. हवालाचे नेटवर्क चालवले जात आहे. म्हणून ड्रग्जच्या पैशातून गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारीतून पुन्हा ड्रग्ज, असे हे कधीही न संपणारे चक्र सुरू आहे..पांढऱ्या विषाचा भस्मासूरकऱ्हाडच्या कुख्यात गुंडाला म्हणजे गुडांच्या टोळ्यांच्या खांद्यावर ड्रग्जची बंदूक ठेवून निर्माण होणारी नवी संस्कृती आहे. कऱ्हाडसह सांगली कोल्हापूरातीलही शैक्षणिक क्षेत्राला धोकदायक आहेत. शिक्षणासाठी येणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांना टार्गेट करून त्या टोळ्या आपले साम्राज्य उभे करत आहेत. त्यामुळे मलमपट्टीचे दिवस गेले, थेट शस्त्रक्रिया करावी लागेल अशी भयानक परिस्थिती पश्चिम महाराष्ट्राच्या दारात येऊन ठेपली आहे. ज्या सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांनी देशाला पैलवान, सैनिक आणि विचारवंत दिले, त्याच मातीला कुख्यात गुंडांच्या टोळ्या आणि ‘एमडी ड्रग्ज’च्या पांढऱ्या विषाने पोखरून काढायला सुरुवात केली आहे. कालपर्यंत जे गुंड एकमेकांचे गळे कापायला धावत होते, तेच गुंड आता तरुण पिढीच्या नसानसात विष कालवण्यासाठी एकत्र येत आहेत. ती रोखण्यासाठी, त्या साखळीचा वेळीच बिमोड करण्यासाठी पोलिसांना अदृश्य शत्रूचे आव्हान पेलावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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