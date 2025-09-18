शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 'शेतापर्यंत आता हक्काचा रस्ता; गावनिहाय शिवारफेरी, रस्त्याला संकेतांक मिळणार; वादावादी मिटणार

सातारा: शासनाच्या सेवा पंधरवड्यात जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात पाणंद रस्ते खुले करण्याचे अभियान महसूल प्रशासनाने हाती घेतले आहे. या पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवून त्यांचे मजबुतीकरण केले जाणार आहे. या रस्त्यांचे जीपीएसवर मॅपिंग करून त्याला संकेतांक दिला जाणार आहे, तसेच त्याचे गाव नकाशात आरेखन होणार आहे. जिल्ह्यातील १०२ मंडलांतील १०३ गावांतील ३८६ पाणंद रस्त्यांचे काम सुरू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक मंडलातील एकेक गाव घेऊन हे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे यापुढे कोणीही शेताकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अतिक्रमण करू शकणार नाही. शेतापर्यंत जाणारा रस्ता सुलभ झाल्यास वाहतुकीत सुलभता येऊन वेळ आणि पैशाची बचत होणार असून, शेती यांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .गावागावात शेतापर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांवरून वाद, अतिक्रमणामुळे शेतकऱ्यांच्या वेळेची व पैशाचाही अपव्यय होत होता. अनेकदा वादातून चुकीच्या घटनाही घडलेल्या पाहायला मिळतात. याचा सर्वांनाच त्रास होत असल्याने शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत चांगला मजबूत रस्ता मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने महाराजस्व अभियानांत पाणंद रस्ते खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात हे अभियान राबवताना मंडलनिहाय एक गाव निश्चित करून पहिल्या टप्प्यात आजपासून कामाला सुरुवात झाली आहे. १०८ मंडलांतील प्रत्येकी एका गावापासून पाणंद रस्ता खुले करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..त्यासाठी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार, भूमिअभिलेख अधिकारी, मंडलाधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांचे सहकारी आता पाणंद रस्ते खुले करण्यासाठी कार्यरत झाले आहेत. त्यासाठी प्रत्येक गावात अधिकारी व कर्मचारी शिवारफेरी करणार असून, त्यातून पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमणे शोधून ती हटवणे, तसेच रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, नकाशात या रस्त्यांचे आरेखन करून जीपीएस मॅपिंग केले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी हक्काचा रस्ता उपलब्ध होणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैशाची बचत होऊन कृषी यांत्रिकीकरण व आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन मिळणार आहे..अशी आहे स्थितीतालुकानिहाय गावे व कंसात रस्त्यांची संख्या अशी सातारा १४ (५२), जावळी सहा (४१), माण नऊ (८२), वाई सात (५४), खंडाळा चार (३३), फलटण १० (३९), कऱ्हाड १४ (८१), महाबळेश्वर चार (चार), खटाव ११ (अकरा), पाटण १४ (१४)..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.हे होणार फायदेपाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त होणार.पक्के रस्ते, मजबुतीकरण करणे.शेतात जाण्यासाठी येणारे अडथळे निघणार.शेतमाल वाहतुकीत सुलभतावेळेची आणि पैशाची बचतशेती यांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.