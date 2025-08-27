Shambhuraj Desai: मनोज जरांगेंशी समोरासमोर चर्चेची शासनाची तयारी: मंत्री शंभूराज देसाई; मराठा समाजाचे एकनाथ शिंदेंकडून बरेच प्रश्न मार्गी

कऱ्हाड: मराठा समाजाचे बरेच प्रश्न एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना व युती सरकारने सोडविले आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात ज्या गोष्टी प्रलंबित आहेत, जी आश्वासने सरकारने दिली होती, त्यात काय अडचणी आहेत, याबाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांची समोरासमोर संबंधित विभागाचे अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, ज्येष्ठ विधिज्ञ यांच्यासोबत मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची केव्हाही तयारी आहे, अशी स्पष्टोक्ती पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज केली..Satara News: ‘पत्रकार मारहाणप्रकरणी चौकशीअंती कडक कारवाई’: पालकमंत्री शंभूराज देसाई व पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांची ग्वाही.मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्री देसाई यांनी आज येथे माध्यमांशी संवाद साधला. मनोज जरांगे- पाटील यांची बोलण्याची शैली ग्रामीण बाज असलेली आहे. त्यामुळे बोलण्याच्या ओघात त्यांना तसे बोलायचे नसताना ते बोलून गेले. त्यांच्या हे लक्षात आले, त्या वेळी त्यांनी माफीही मागितली. बोललेला शब्दही त्यांनी मागे घेतला आहे. त्यामुळे त्यांनी चूक दुरुस्त केल्याचे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘जरांगे- पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर २९ ऑगस्टपासून मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन जाहीर केले आहे. .आंदोलनापूर्वी शासनाच्या वतीने विशेषतः मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने त्यांचे स्वीय सहायक जरांगे-पाटील यांच्याबरोबर चर्चा करायला गेले असतील. त्यांची काय चर्चा झाली, त्या भेटीतून काय निष्पन्न झाले, हे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात येईल.’’.ते म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाला एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना १० टक्के आरक्षण दिले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समिती नेमून कुणबी नोंदी शोधण्याचे अधिकार दिले. सुमारे ४० लाखांवर कुणबी नोंदी शोधून काढल्या. त्या नोंदीच्या आधारे त्यांची वंशावळ लागली, ज्यांची कागदपत्रे योग्य होती त्यांना कुणबी दाखले दिले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना आरक्षण द्यायचे होते; परंतु त्यांना ते कोणी देऊ दिले नाही, असे म्हणता येणार नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला त्यांनी जी आश्वासने दिली होती, ती मुख्यमंत्री असतानाच त्यांनी पूर्ण केली आहेत. त्यातील काही बाबी तांत्रिक होत्या, याबाबतीत न्यायालयाचे मत आवश्यक होते, त्यामुळे काही गोष्टी राहिल्या. त्यामुळे त्यातील सर्वच गोष्टी राहिल्या असे नाही.’’.Satara News:'सातारा बसस्थानकांवर चाकरमान्यांची गर्दी'; राज्यभरात विविध ठिकाणी जादा बस, तपासणीसाठी विविध मार्गांवर पथके.आंदोलकांनी काळजी घ्यावी...राज्यात सर्वत्र गौरी-गणपतीचा उत्सव सुरू आहे. राज्यभर मोठ्या उत्साहात हा उत्सव साजरा करतो. यंदा या उत्सवाला पहिल्यांदाच राज्य उत्सवाचा दर्जा मिळाल्याचे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘गणेशोत्सवाच्या दरम्यान मुंबईत मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय येण्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे गणेशाेत्सवाला त्रास होणार नाही, याची काळजी आंदोलकांनी घेतली पाहिजे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.