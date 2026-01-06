Satara Crime: ज्यादा परताव्याचा आमिष नडला! 'साताऱ्यात युवकाची १६ लाखांची फसवणूक'; फाेन उचलन बंद, नेमकं काय घडलं?

सातारा: फोरेक्स व इंडियन शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीवर दरमहा दहा टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवून एका युवकाची १६ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ‘आर. के. ट्रेडिंग कॅपिटल’च्या मालकावर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...रोहित विनोद काठाळे (वय ३५, रा. मूळ परळी, ता. सातारा, सध्या मंगळवार पेठ) असे त्याचे नाव आहे. याबाबत कुणाल सुभाष पवार (वय २९, रा. माची पेठ) यांनी फिर्याद दिली आहे. काठाळे त्याचा मित्र आहे. त्याचे राजवाडा परिसरात ‘आर. के. ट्रेडिंग कॅपिटल’ नावाचे कार्यालय आहे. २०२३ रोजी कुणाल काठाळे यांच्या राजवाडा परिसरातील कार्यालयात गेला होता. त्यावेळी फोरेक्स व इंडियन शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास दरमहा दहा टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन त्याने दिले. .या आमिषाला बळी पडून कुणालने २०२५ मध्ये ऑनलाइन व एनईएफटीच्या माध्यमातून १६ लाख रुपये गुंतवले. मात्र, ठरल्याप्रमाणे परतावा मिळाला नाही. त्याबाबत चौकशी केली असता काठाळेने उडवाउडवीची उत्तरे देत टाळाटाळ केली. सप्टेंबर २०२५ पासून तो फरारी झाला असून, त्याचा मोबाईल बंद आहे. दिलेल्या पत्त्यावर तो राहात नसल्याचेही समोर आले. त्यामुळे कुणाल याने त्याच्याविरुद्ध शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.तक्रारीसाठी पुढे यारोहित काठाळे याने ‘आर. के. ट्रेडिंग कॅपिटल’ या नावाने फोरेक्स व शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीसाठी नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम घेतली असल्याचे कुणाल याने फिर्यादीत म्हटले आहे. सुरुवातीच्या दोन- तीन महिन्यांत काही गुंतवणूकदारांना परतावा देऊन विश्वास संपादन केला. मात्र, त्यानंतर परतावा देणे बंद करून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची फसवणूक केल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘आर. के. ट्रेडिंग कॅपिटल’कडून ज्यांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे, त्यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात तक्रार द्यावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.