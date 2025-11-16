सातारा

Success Story: 'गिर्यारोहक प्रियांका मोहितेंना सुवर्णपदक'; आतापर्यंत आठ हजार मीटरपेक्षा जास्त उंचीची अनेक शिखरे सर, रचला इतिहास..

“Priyanka Mohite Shines Globally: मंगेश मोहिते म्हणाले, ‘‘प्रियाकांच्या या यशाने सातारा जिल्ह्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. तिचा आदर्श युवा पिढी घेते, याचा आम्हाला अभिमान आहे. शिवछत्रपतींच्या भूमीतील जास्तीतजास्त गिर्यारोहकांना ती निश्‍चित मार्गदर्शन करेल.’’
Mountaineer Priyanka Mohite after achieving a historic gold medal with multiple 8,000m summits to her credit.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : इंडियन माउंटेनिअरिंग फाउंडेशन यांच्या वतीने येथील गिर्यारोहक प्रियांका मंगेश मोहिते यांना दिल्ली येथे सुवर्णपदक देऊन नुकतेच गौरविण्यात आले आहे. त्यांनी आतापर्यंत आठ हजार मीटरपेक्षा जास्त उंचीची अनेक शिखरे सर करून इतिहास रचला आहे.

