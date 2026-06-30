ऐतिहासिक निर्णय! सातारा जिल्ह्यातील धोम धरणग्रस्त २९ गावांना मोठा दिलासा; पुनर्वसनाच्या नागरी सुविधांचा प्रश्न मार्गी

सातारा: धोम धरणाच्या बँक वॉटर परिसरात वर सरकून वसलेल्या २९ गावांतील हजारो धरणग्रस्त नागरिकांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या नागरी सुविधांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत विभागीय आयुक्त (पुणे) आणि सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.३० जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रानुसार, धोम धरणाच्या बँक वॉटर भागात परिस्थितीमुळे वरच्या भागात स्थलांतरित झालेल्या गावांना पुनर्वसनाच्या सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..शासनाच्या पत्रात सातारा जिल्ह्यातील सन १९७६ पूर्वीच्या कोयना, धोम, वीर, कण्हेर आणि येरळवाडी पुनर्वसन वसाहतींना ज्या धर्तीवर सुविधा देण्यात आल्या, त्याच धर्तीवर या २९ गावांनाही रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य सुविधा, समाजमंदिर, स्मशानभूमी, अंतर्गत रस्ते आणि गटारे यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे..धोम धरण उभारणीच्या काळात पुनर्वसनाचा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नसल्याने अनेक नागरिकांनी दूरस्थ पुनर्वसन स्वीकारण्याऐवजी आपल्या मूळ परिसरातच उंच भागावर घरे व गावठाण उभारले. त्यामुळे ही गावे पुनर्वसनाच्या मूलभूत सुविधांपासून अनेक वर्षे वंचित राहिली होती.धरणग्रस्त नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत प्रस्तावास लवकर मंजुरी देऊन सर्व मूलभूत नागरी सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. हा निर्णय पश्चिम सातारा परिसरातील हजारो धरणग्रस्त कुटुंबांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक मानला जात आहे..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.गावांमध्ये आनंदाचे वातावरणया प्रश्नासंदर्भात २९ जून २०२५ रोजी धरणग्रस्तांच्या वतीने मंत्री मकरंद पाटील यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर या मागणीची शासनस्तरावर दखल घेण्यात आली.या निर्णयामुळे धोम, वेलंग, आसरे, पानस, रेणावळे, खावली, वडवली, वाशिवली, कोंढावळे, वासोळे, भिवडी, गोवे, आसगाव, कोंढवली, परतवडी, बलकवडी, वयगाव, दह्याट, बोरगाव खुर्द, धावली, मालतपूर, मुगाव, न्हाळेवाडी, बोरिव, व्याहळी, दसवडी, चिखली मोरजीवाडा, आकोशी, नांदगणे आणि बोरगाव बुद्रुक या गावांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र शासनाने दखल घेतल्याने गावांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.