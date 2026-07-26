सातारा

Prithviraj Chavan:'धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हा लोकशाहीचा मोठा विजय'; पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोदी सरकारवर निशाणा

Prithviraj Chavan Reacts to Dharmendra Pradhan's Resignation
Prithviraj Chavan
Prithviraj Chavan sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा लोकशाहीचा मोठा विजय आहे. हा तर विद्यार्थीशक्ती आणि विरोधकांच्या एकजुटीचा यशस्वी लढा आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

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