Prithviraj Chavan:'धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हा लोकशाहीचा मोठा विजय'; पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोदी सरकारवर निशाणा

कऱ्हाड: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा लोकशाहीचा मोठा विजय आहे. हा तर विद्यार्थीशक्ती आणि विरोधकांच्या एकजुटीचा यशस्वी लढा आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.ते म्हणाले, ‘‘धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा म्हणजे खरंतर लोकशाहीचा प्रचंड मोठा विजय आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो स्वीकारला आहे की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्या खात्याची जबाबदारी पर्यायाने कोणाकडे सोपविण्यात येणार आहे, हेही अद्याप जाहीर झालेले नाही.’’.नीट व सीबीएसई संदर्भातील प्रश्नांवर देशभरातील विद्यार्थी, युवक आणि पालकांनी सातत्याने आवाज उठवला. विरोधी पक्षांनीही या प्रश्नावर एकजुटीने भूमिका घेत विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे हा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नसून विद्यार्थी शक्ती, युवा शक्ती आणि विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा मोठा विजय आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.बिगीनिंग इज द एण्ड म्हणजे हीच अखेरची सुरुवात आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व अधिक मजबूत होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारला अधिक गांभीर्याने पाहावे लागेल, असेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.