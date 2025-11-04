Ranajitsinh Nimbalkar: मी नार्को टेस्टला तयार: रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर; बदनामीमागे रामराजेच मास्टरमाइंड; स्क्रीनवर नेमकं काय दाखवलं?

फलटण : डॉक्टर बहिणीचे चारित्र्यहनन व्हायला नको म्हणून आरोप होऊनही मी गप्प होतो; परंतु त्यांचे आरोप थांबत नव्हते. बदनामी सहन करायलाही मर्यादा असते. ननावरे कुटुंबीय, डॉक्टर युवतीची आत्महत्या, आगवणेंच्या मुलींचा आत्महत्येचा प्रयत्न, मुकादमांना मारहाण या कोणत्याही प्रकरणात माझा काहीही संबंध नाही. फलटणचा विकास होतोय, ते बदलतेय, हे पाहावत नसल्यामुळे विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजेंच्या मास्टमाइंडमधून ही सर्व प्रकरणे माझ्यावर शेकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मी सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये नार्को चाचणी, लाय डिटेक्टर टेस्ट करायला तयार आहे. हिंमत असेल, तर रामराजेंनीही त्यासाठी तयार व्हावे, असे जाहीर आव्हान माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी आज केले. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...डॉ. युवतीच्या आत्महत्येनंतर माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यावर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे मेहबूब शेख यांच्याकडून वारंवार टीका होत आहे.डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येबरोबरच यापूर्वी घडलेली ननावरे दांपत्याची आत्महत्या, दिगंबर आगवणे यांच्या पत्नी जयश्री आगवणे यांचे आरोप, त्यांच्या मुलींनी केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न, ऊसतोड मुकादमांना झालेली मारहाण, त्यांच्यावर दाखल होणारे गुन्हे, कुटे ग्रुपचे अडचणीत येणे या सर्वांशी रणजितसिंहांचे नाव जोडून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी या आरोपांतून होत होती. या सर्व आरोपांना उत्तर देण्यासाठी श्री. निंबाळकर यांनी आज फलटण येथील गजानन चौकात जाहीर पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या वेळी नागरिकांचीही मोठी उपस्थिती होती. स्टेजवर उभारलेल्या मोठ्या स्क्रिनवर पुरावे दाखवून त्यांनी सर्व आरोपांचे जाहीर खंडण केले. तत्पूर्वी सुरुवातीला डॉक्टर युवतीला श्रद्धांजली वाहण्यात आली..रणजितसिंह म्हणाले, ‘‘डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येचे राजकारण करण्यामागे रामराजे नाईक-निंबाळकरांचे मास्टरमाइंड आहे. त्यांना या युवतीशी व त्यांच्या कुटुंबीयांशी कसलीही सहानुभूती नाही. त्यांचे हे मगरीचे अश्रू आहेत. गेल्या काही वर्षांत फलटण बदलतेय, अनेक विकासकामे होत आहेत. हे त्यांना सहन होत नाही. सर्वसामान्य व्यक्ती मोठा झालेला त्यांना सहन होत नाही. मी बापजाद्यांच्या जिवावर मोठा झालेलो नाही. माझ्या वडिलांनाही हॉटेलमध्ये काम करावे लागले होते; परंतु मी त्यांच्या नावाने साखर कारखाना उभा केला. हे सर्व पाहावत नसल्यामुळे माझ्यावर इतरांच्या मार्फत आरोप करण्याचे षडयंत्र रचले गेले. आत्महत्या केलेल्या बहिणीचे चारित्र्यहनन नको म्हणून मी गप्प होतो; परंतु त्यांचे आरोप थांबायचे नाव घेत नव्हते. संपूर्ण राज्यात, बीड जिल्ह्यात माझ्याविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण केले. बदनामी सहन करण्याचीही एक मर्यादा असते. त्यामुळे मला बोलावे लागत आहे.’’.ते म्हणाले, ‘‘माझे चारित्र्य माहीत असल्यानेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला क्लीनचीट दिली; परंतु त्यांनाही कमीपणा नको. गुन्हा केला असेल, तर मी शिक्षा भोगायला घाबरणार नाही; परंतु काही केले नसल्याने कोणाच्या बापाला भिणार नाही. या सर्व प्रकरणात माझा सहभाग आहे, की नाही हे तपासण्यासाठी मी जाहीरपणे नार्को टेस्ट, तसेच लाय डिटेक्टर चाचणीला तयार आहे. कोणतेही रुग्णालय निवडा, कोणतेही डॉक्टर बोलवा मी मागे हटणार नाही. सर्व टेस्टचे पैसे मी भरतो. अगदी मुंबईमध्ये भर चौकात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखाली एखाद्या स्टेजवर चाचणीसाठी मी तयार आहे. काय विचारायचे ते प्रश्न विचारा. माझी पहिली चाचणी झाल्यानंतर तुमचीही चाचणी करायची. तुमच्या दम असेल तर माझे हे आव्हान स्वीकारा.’’ आरोप करून बिळात जायचे नाही. जाहीर माफी मागा; अन्यथा चाचणीला तयार व्हा, असे आव्हान रणजितसिंह यांनी रामराजे यांना दिले..सुषमा अंधारे व मेहबूब शेख यांना माफीसुषमा अंधारे व मेहबूब शेख यांच्यामागे रामराजे असल्याचा आरोप रणजितसिंह यांनी केला. सुषमा अंधारे यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत शस्त्रपूजन करत असल्याचा रणजितसिंह यांचा व्हिडिओ दाखवला होता. तो त्यांनी आज स्क्रिनवर दाखवला. हा व्हिडिओ संपल्यावर तो आर. आर. निंबाळकर या व्यक्तीने पाठविल्याचे अंधारे यांच्या मोबाईलमध्ये दिसत होते. त्यावरून सर्व आरोपांमागे रामराजेच असल्याचे रणजितसिंह यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे माहिती पुरवणाऱ्याने चुकीची माहिती दिली असल्याने मी त्या दोघांना माफ करतो, असे रणजितसिंह यांनी स्पष्ट केले..रणजितसिंहांना दुग्धाभिषेकजाहीर पत्रकार परिषद झाल्यानंतर उपस्थित महिलांकडून रणजितसिंह यांची नजर उतरविण्यात आली. त्यानंतर महिलांनी त्यांना दुग्धाभिषेक घातला.गोरेंबाबतही षडयंत्ररामराजे यांनी मंत्रिपद जावे म्हणून ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरुद्धही असे कुभांड रचले होते. याचा पुरावा देण्यासाठी रणजितसिंह यांनी रामराजे व गोरे यांच्यावर आरोप करणाऱ्या महिलेची ऑडिओ क्लिप ऐकवली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.रणजितसिंह म्हणाले...डॉक्टर युवतीच्या चिठ्ठीत माझे नाव नाही.माझ्या पीएचे नाव घ्यायला रामराजेंनीच लावले.डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणात दोषींना कडक शिक्षा झाली पाहिजे.दिगंबर आगवणेने कर्ज थकविल्यामुळेच त्याच्यावर कारवाईआगवनेने खोटे आरोप केल्याचे न्यायालयात सिद्ध.माझ्यावर पेट्रोल चोरी, गाडीचे भाडे दिले नाही, विनयभंग, ॲट्रॉसिटीअशा अनेक हस्यास्पद व खोट्या तक्रारीमुकादमांवर २७७ गुन्हे दाखल केल्याचा माझ्यावर आरोप;परंतु संपूर्ण जिल्ह्यात चार वर्षांत केवळ १६० गुन्हे दाखलमाझ्या साखर कारखान्याच्या केवळ १२ तक्रारी,पैसे बुडवणाऱ्यांवर गुन्हा नको का?आरोप करणाऱ्या एकाही मुकादमाला डॉक्टर युवतीने तपासले नव्हते.आरोप करायला लावण्यासाठी मुकादमांना फलटणमधून माणसे भेटायल गेली.ननावरे कुटुंबीयांनीच माझा आत्महत्या प्रकरणात सहभाग नाही हे सांगितले आहेआत्महत्येच्या प्रयत्नापूर्वी रामराजेंनी आगवणेच्या मुलींचे ट्रेनिंग घेतले.कुटे ग्रुपचा व्यवहार फक्त ७५ कोटींचा. तोही २०१८ मध्ये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 