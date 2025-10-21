Karad News : कऱ्हाड दक्षिणमधील ज्येष्ठ नेते जयसिंगराव पाटील यांचे निधन

कऱ्हाड : माजी सहकारमंत्री (कै) विलासकाका पाटील-उंडाळकर यांचे बंधु, कऱ्हाड दक्षिण विधानसभा मतदार संघाच्या राजकारणात आपले निम्यावर आयुष्य खर्ची घातलेले रयत सहकारी कारखान्याचे माजी अध्यक्ष, जयसिंगराव पाटील (बापु) (वय ९५) यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्यावर आज मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता उंडाळे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. .सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड दक्षिण मतदार संघाच्या राजकारणात ५० वर्षाहुन अधिक काळ उंडाळकर घराण्याची पकड होती. माजी सहकारमंत्री (कै) विलासकाका पाटील-उंडाळकर यांच्या राजकीय जीवनात पद्यामागची सुत्रे हलवण्याचे काम जयसिंगराव पाटील यांनी केले. (कै) उंडाळकर यांनी सलग ३५ वर्षे कऱ्हाड दक्षिण मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व केले. त्यांना जिल्हा, राज्यस्तरावर काम करण्याची संधी मिळाली. .Kolhapur Crime News : वाहनांचे नंबर प्लेट आणि स्टिकर बदलून महिलांची रेकी करून दागिने चोरायचे, पण पोलिसांनी करेक्ट कार्यक्रम केला.त्या काळात कऱ्हाड दक्षिणमधील वाड्या-वस्त्यावरील, गावागावातील लोकांशी बापु संपर्क ठेवत असत. (कै) विलासकाकांबरोबरच बापुंचाही लोकसंपर्क दांडगा होता. लोकांच्या सुख-दुखःत ते सहभागी होत असत.लोकांच्या अडीअडचणी सोडवुन त्याना धीर देण्याचे काम ते करत असत..त्याचा विलासकाकांना विधानसभेसह सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी फायदा व्हायचा. (कै) उंडाळकरांच्या राजकीय जीवनात अनेक चढ-उतार आले. त्याकाळात बापुंनी कुटुंब म्हणुन त्यांना खंबीरपणे साथ दिली. त्यामुळे काका-बापु या दोन्ही बंधुची जोडी ही प्रसिध्द होती. गेल्या काही दिवसापासुन ते आजारी होती. वार्धक्याने आज त्यांचे निधन झाले. आज मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता उंडाळे येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.