Karad News : कऱ्हाड दक्षिणमधील ज्येष्ठ नेते जयसिंगराव पाटील यांचे निधन

Jaisingrao Patil : माजी सहकारमंत्री (कै.) विलासकाका पाटील-उंडाळकर यांचे बंधू, कऱ्हाड दक्षिणच्या राजकारणातील महत्त्वाचे आधारस्तंभ आणि रयत सहकारी कारखान्याचे माजी अध्यक्ष जयसिंगराव पाटील (बापू) यांचे वयाच्या ९५ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले.
हेमंत पवार I आयाज मुल्ला
कऱ्हाड : माजी सहकारमंत्री (कै) विलासकाका पाटील-उंडाळकर यांचे बंधु, कऱ्हाड दक्षिण विधानसभा मतदार संघाच्या राजकारणात आपले निम्यावर आयुष्य खर्ची घातलेले रयत सहकारी कारखान्याचे माजी अध्यक्ष, जयसिंगराव पाटील (बापु) (वय ९५) यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्यावर आज मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता उंडाळे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

