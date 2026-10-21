Karad Kolhapur Naka Flyover Accident : कराडच्या कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाण पुलावर काळाचा घाला! चौघांचा जागीच मृत्यू; तिघेजण जखमी, मागून ट्रकला स्कार्पिओची जोरदार धडक

कराड (जि. सातारा) : कोल्हापूर येथील श्री अंबाबाई देवीचे दर्शन घेऊन परतणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील युवकांच्या स्कॉर्पिओ गाडीचा पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराड शहराजवळील उड्डाणपुलावर भीषण अपघात झाला. रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास स्कॉर्पिओ आणि ट्रक यांच्यात झालेल्या या अपघातात चार युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर अन्य तिघे जखमी झाले. जखमींवर कराड येथील कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..या अपघातातील सर्व युवक सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील कातरखटाव गावचे रहिवासी आहेत. दसऱ्यानिमित्त कोल्हापूरच्या अंबाबाई देवीचे दर्शन घेण्यासाठी ते गेले होते. दर्शन घेऊन गावाकडे परतत असताना त्यांच्यावर काळाने घाला घातला. या दुर्घटनेमुळे कातरखटाव गावावर शोककळा पसरली आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, अपघातात चार युवकांचा मृत्यू झाला असून त्यात स्कॉर्पिओचा चालक तेजस देशमुख (वय २५) याच्यासह सागर निंबाळकर (वय २३), सुयश चिंचकर (वय २०) आणि रोहित धोत्रे (वय २१) यांचा समावेश आहे, तर अपघातात ऋतुराज दुबळे (वय २१), शंतनू शिंगाडे (वय २०) आणि अमन तांबोळी (वय २३) हे तिघे जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर कराड येथील कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Ladki Bahin Yojana 2026 : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पुढच्या आठवड्यात जमा होणार 1500 रुपये? दिवाळीपूर्वी दोन महिन्यांचे 3000 रुपये मिळणार? महत्त्वाची अपडेट समोर....नव्या उड्डाणपुलावर पहिलाच भीषण अपघातकराड शहराजवळ पुणे-बंगळूर महामार्गावर उभारण्यात आलेला नवा सहापदरी उड्डाणपूल काही दिवसांपूर्वीच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. या पुलावर घडलेला हा पहिलाच भीषण अपघात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या दुर्घटनेमुळे महामार्गावरील वाहतूक सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दसऱ्यानिमित्त देवीच्या दर्शनासाठी गेलेल्या चार युवकांचा अशा प्रकारे दुर्दैवी अंत झाल्याने कातरखटाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.