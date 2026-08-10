Satara Crime: मलकापूरच्या डबल नगरमध्ये खळबळ; अनैतिक संबंधाच्या वादातून पतीकडून पत्नीचा चाकूने खून

कराड : मलकापूरच्या डबल नगर मध्ये अनैतिक संबंधाच्या कारणावरून पतीकडून पत्नीचा खून करण्यात आल्याची खळबळ जनक घटना आज रविवार रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. कराडच्या पोलीस उपाधीक्षक राजश्री पाटील. कराड शहर पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी घटनास्थळी जाऊन घटनास्थळाची पाहणी केली. संबंधित संशयतास ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती कराड शहर पोलिसांनी दिली..पोलिसांची माहिती अशी : कराड तालुक्यातील आणे या गावातील एक दाम्पत्य मलकापूरच्या डबल नगर परिसरात वास्तव्यास होते. अनैतिक संबंधावरून पती-पत्नीमध्ये आज रविवारी रात्री वाद झाला. त्यादरम्यान पतीकडून पत्नीला चाकूने मारहाण झाली. त्या मारहाणीत संबंधित पत्नीचा मृत्यू झाल्याची घटना आज रात्री घडली..यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांनी संबंधित संशयितला ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच कराडच्या पोलीस उपाधीक्षक राजश्री पाटील कराड शहर पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख पोलीस उपनिरीक्षक निखिल मगदूम व पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी या प्रकरणातील संशयित पतीला ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली असल्याचे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.