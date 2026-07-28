सातारा

NEET Result: कऱ्हाडमध्ये ‘नीट’मधील अपयशामुळे मुलीने जीवन संपवले; निकालानंतर होती तणावात..

NEET Result Tragedy Reported in Karad Maharashtra: नीट परीक्षेतील अपयशामुळे कऱ्हाडच्या १८ वर्षीय विद्यार्थिनीची आत्महत्या; निकालानंतर वाढलेल्या मानसिक तणावाचा शोकांत शेवट
NEET Result Tragedy in Karad Student Death Sparks Debate on Academic Pressure and Mental Health Support for Youth

NEET Result Tragedy in Karad Student Death Sparks Debate on Academic Pressure and Mental Health Support for Youth

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सकाळ वृत्तसेवा
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मसूर: नीट परीक्षेत अपयश आल्याच्या नैराश्यातून शेरे स्टेशन (ता. कऱ्हाड) येथील विद्यार्थिनीने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली. समीक्षा दीपक पवार (वय १८) असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव अाहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार समीक्षा पवार हिने गेल्या वर्षीची नीट परीक्षा दिली होती.

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