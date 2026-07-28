NEET Result: कऱ्हाडमध्ये ‘नीट’मधील अपयशामुळे मुलीने जीवन संपवले; निकालानंतर होती तणावात..

मसूर: नीट परीक्षेत अपयश आल्याच्या नैराश्यातून शेरे स्टेशन (ता. कऱ्हाड) येथील विद्यार्थिनीने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली. समीक्षा दीपक पवार (वय १८) असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव अाहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार समीक्षा पवार हिने गेल्या वर्षीची नीट परीक्षा दिली होती. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.पोलिसांची माहिती अशी, समीक्षा पवार हिने गेल्या वर्षीची नीट परीक्षा दिली होती. निकालात अपयश आल्याने ती मानसिक तणाव आणि नैराश्यात होती. त्याच अवस्थेत तिने २३ जुलैला उंदरांना मारण्यासाठी वापरले जाणारे विषारी औषध खाल्ले. मात्र, ही बाब तिने सुरुवातीला घरातील कोणालाही सांगितली नव्हती. .दोन दिवसांनंतर विषाचा परिणाम शरीरावर होऊ लागल्याने तिला तीव्र पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. त्यावेळी तिने घडलेला प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला. त्यानंतर नातेवाइकांनी तातडीने तिला कऱ्हाडच्या कृष्णा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच आज तिचा मृत्यू झाला..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.\rया घटनेमुळे शेरे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, स्पर्धा परीक्षांतील अपयशामुळे विद्यार्थ्यांवर वाढत असलेल्या मानसिक ताणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाचा तपास हवालदार सुनील पन्हाळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.