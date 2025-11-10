सातारा

Karad Police Heart Attack: 'कऱ्हाडच्या पोलिसाचा मुंबईत आकस्मित मृत्यू'; अचानकपणे हृदयविकाराचा त्रास, सातारा जिल्ह्यातून हळहळ व्यक्त..

Heart Attack Suspected: काटवटे शहर पोलिस ठाण्यात २०१८ पासून कार्यरत आहे. १९९७ च्या सुमारास ते पोलिस दलात भरती झाले होते. रविवारी ते कुटुंबीयांसोबत मुंबईतील एका कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी गेले होते. त्याचवेळी अचानकपणे त्यांना हृदयविकाराचा त्रास सुरू झाला.
Karad police officer passes away suddenly in Mumbai; colleagues and locals express sorrow.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: शहर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असणाऱ्‍या प्रवीण बाळकृष्ण काटवटे (वय ५१, रा. उत्तर तांबवे, ता. कऱ्हाड) या पोलिस कर्मचाऱ्याचा आज दुपारी मुंबईतील एका कार्यक्रमावेळी आकस्मित मृत्यू झाला. हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत असून, या घटनेने हळहळ व्यक्त होत आहे.

