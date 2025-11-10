Karad Police Heart Attack: 'कऱ्हाडच्या पोलिसाचा मुंबईत आकस्मित मृत्यू'; अचानकपणे हृदयविकाराचा त्रास, सातारा जिल्ह्यातून हळहळ व्यक्त..

कऱ्हाड: शहर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असणाऱ्या प्रवीण बाळकृष्ण काटवटे (वय ५१, रा. उत्तर तांबवे, ता. कऱ्हाड) या पोलिस कर्मचाऱ्याचा आज दुपारी मुंबईतील एका कार्यक्रमावेळी आकस्मित मृत्यू झाला. हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत असून, या घटनेने हळहळ व्यक्त होत आहे..श्री. काटवटे शहर पोलिस ठाण्यात २०१८ पासून कार्यरत आहे. १९९७ च्या सुमारास ते पोलिस दलात भरती झाले होते. रविवारी ते कुटुंबीयांसोबत मुंबईतील एका कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी गेले होते. त्याचवेळी अचानकपणे त्यांना हृदयविकाराचा त्रास सुरू झाला. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले होते. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.. रात्री उशिरापर्यंत मुंबईतील स्थानिक शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन तसेच अन्य कायदेशीर सोपस्कर पार पाडण्याची प्रक्रिया सुरू होती. काटवटे यांच्या मागे आई, पत्नी, मुले, भाऊ असा परिवार असल्याचे शहर पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.