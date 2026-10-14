Kognoli Toll Plaza Protest : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळं पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक वळवणार; प्रवाशांसाठी दिले 'हे' नवे पर्यायी मार्ग, कोगनोळी टोलनाक्यावर काय घडतंय?

कराड : कर्नाटकातील कोगनोळी टोल नाक्याजवळ माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील (एनएच-४८) वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली (Pune Bengaluru highway traffic) आहे. या पार्श्वभूमीवर महामार्ग पोलिसांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः सातारा, कराड, कोल्हापूर आणि सांगली परिसरातून कर्नाटकाच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनचालकांनी प्रवासाचे नियोजन करून पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..कर्नाटक राज्यातील हत्तरगी, बेळगावच्या परिसरात तसेच इतर ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे कोगनोळी टोल नाक्याच्या आसपासच्या भागात वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एनएच-४८ वरील बंगळूरकडे जाणाऱ्या वाहनांचा प्रवास विस्कळित होऊ शकतो..आंदोलनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन महामार्ग पोलिसांनी वाहतूक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. महाराष्ट्र महामार्ग पोलिस, पुणे परिक्षेत्र तसेच सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांना संभाव्य वाहतूक कोंडीचा त्रास होऊ नये, यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..Ladki Bahin Yojana Payment Update : ...तर खात्यात जमा होणार एकत्र 3000 रुपये? लाडकी बहीण योजनेच्या नव्या अपडेटने वाढवली उत्सुकता, नवरात्रीत लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपणार?.दरम्यान, महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येत असून, परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय घेतले जाणार आहेत. आंदोलनामुळे पुणे-बंगळूर एनएच-४८ वरील वाहतुकीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी मार्गाची माहिती घ्यावी आणि वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन महामार्ग पोलिस अधीक्षक, महामार्ग पोलिस, पुणे परिक्षेत्र यांच्याकडून करण्यात आले आहे..प्रवासी वाहनांसाठी पर्यायी मार्गसातारा येथून बंगळूरकडे जाणाऱ्या कार, जीप, खासगी वाहने, बस आणि इतर प्रवासी वाहनांनी सातारा–बॉम्बे रेस्टॉरंट–रहिमतपूर–पुसेसावळी–नेवरी–विटा–तासगाव–मिरज–कागवाड–रायबाग–गोकाक–बेळगाव या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे सुचविण्यात आले आहे..Kolhapur Flower Festival : कोल्हापुरात 'फ्लॉवर फेस्टिव्हल'मध्ये तीन जागतिक विक्रम! फूलझाडांमधून साकारला कुस्तीचा आखाडा, कोल्हापुरी चप्पल; 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्'तर्फे गौरव.मालवाहू वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गमालवाहू आणि अवजड वाहनांनी सातारा–कऱ्हाड–पेठ नाका–ईश्वरपूर –आष्टा–मिरज–कागवाड–रायबाग–गोकाक–बेळगाव या पर्यायी मार्गाने प्रवास करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या ठिकाणी होणारी संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.