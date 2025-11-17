केळघर : रहदारी असलेल्या केळघर भागात बिबट्याचा मुक्त संचार वाढू लागला आहे. शनिवारी रात्री बिबट्याने दुचाकीस्वारावर अचानक हल्ला केला. केवळ नशीब बलवत्तर म्हणून सुदैवाने दोघांचे प्राण वाचले..Kolhapur Accident: जिवलग मित्रांचे स्वप्न भंगले! आर्मी भरतीची परीक्षा देऊन येताना दोन तरुणांचा ट्रक-दुचाकी अपघातात मृत्यू .वाटंबे (चारदरा) येथील नंदू चिकणे आणि वरोशी येथील तेजस कासुर्डे हे काल (शनिवार) रात्री पावणेनऊच्या सुमारास वरोशी- वाहिटे रस्त्यावरून जात असताना बिबट्याने त्यांच्यावर पाठीमागून अचानक हल्ला केला. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. वनविभाग बिबट्याच्या मुक्त संचारकडे गांभीर्याने पाहत नसून तालुक्यातील वनविभाग सुस्त पडल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. .दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या तेजसच्या अंगात जर्कीन असल्याने जीवावरचे संकट कपड्यांवर निभावले. या रस्यावरून वरोशी ते वाहिटे या गावातील शाळकरी मुले, महाबळेश्वर येथे कामावर जाणाऱ्या चाकरमान्यांची सतत वर्दळ असते, तसेच वरोशी-चारदरादरम्यान शेतात अनेक शेतकरी काम करत असतात..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...\rदरम्यान, परिसरातील घटनांबाबत वनविभागाला कळविले आहे. या परिसरातील अनेक गावांत बिबट्याने पाळीव कुत्री फस्त केल्याच्या घटनाही ताज्या असताना आता भर रहदारीच्या ठिकाणी केळघर भागात बिबट्या दुचाकीस्वारांवर हल्ला करत असल्याने एखाद्याचा जीव जाण्यापूर्वी वनविभागाने या बिबट्याचा वेळीच बंदोबस्त करावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.