सातारा

Bribery Action: 'बोरगावचा तलाठी लाच घेताना जाळ्यात'; काेरेगाव तालुक्यात खळबळ, हक्कसोडपत्र करताे म्हणाला अन्..

Bribery Scandal in Koregaon: बहिणीने हक्कसोडपत्र करून दिल्यानंतर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेण्यासाठी तक्रारदाराने बोरगाव तलाठी कार्यालयात अर्ज केला होता. या कामासाठी तलाठी रणजित घाटेराव याने दोन हजार रुपयांच्‍या लाचेची मागणी केली. त्यातील एक हजार रुपये तक्रारदाराने आधीच दिले होते.
ACB team traps Borgaon Talathi in Koregaon Taluka while accepting bribe for land deed clearance.

ACB team traps Borgaon Talathi in Koregaon Taluka while accepting bribe for land deed clearance.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रहिमतपूर : येथून जवळच्‍या बोरगाव (ता. कोरेगाव) येथील तलाठी रणजित अर्जुन घाटेराव (वय ३२, रा. श्री अपार्टमेंट, अहिरे कॉलनी, लक्ष्मीनगर, सातारा. मूळ रा. भोसे, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर) यास एक हजार रुपयाची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. याबाबत मिळालेली माहिती अशी, की तक्रारदाराच्‍या वडिलांच्‍या मृत्यूनंतर मौजे टकले (ता. कोरेगाव) येथील गट क्रमांक १०० मधील ९० गुंठे शेतजमिनीवर वारस नोंद झाली होती.

Loading content, please wait...
Satara
scam
Koregaon
district
raid
Anti Corruption Department
Bribery Case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com