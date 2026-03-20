Makrand Patil: कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी कटिबद्ध: मकरंद पाटील; मंत्रालयात आढावा बैठक, पुनर्वसन प्रक्रियेला मिळणार गती!

मुंबई : कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासन कटिबद्ध असून, त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेची तातडीने तपासणी करावी, तसेच येत्या ३१ मार्चपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, अशी सूचना मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना केली. .कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर मार्ग काढणे आणि पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या वेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष चैतन्य दळवी, हरिश्चंद्र दळवी, सचिन कदम, महेश शेलार, मदत व पुनर्वसनाचे सहसचिव संजय इंगळे, कार्यासन अधिकारी अभिजित गावळे, .कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, पुणे विभागीय आयुक्त पुणे चंद्रकांत पुलकुंडवार, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अशोक काकडे, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, सातारा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाळ, श्रमिक मुक्ती दलाचे प्रकाश साळुंखे, पांडुरंग लाड, रामचंद्र शेलार, किसन सुतार तसेच सिंचन व पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच वन विभाग, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते..मंत्री पाटील म्हणाले, ''१९७६ पूर्वीच्या प्रकल्प बाधितांना जमीन वाटप करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन विभागाने विधी व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यांचा अभिप्राय प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही केली जाईल. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेची तातडीने तपासणी करावी, तसेच ३१ मार्चपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत. पुनर्वसनाच्या कामात सातत्य राखण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आढावा बैठक घेतली जाईल, तसेच न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल लागल्यानंतर एका निश्चित वेळापत्रकानुसार जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.''. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी गावठाणांमध्ये पुनर्वसन करणे आणि जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत चर्चा झाली. वन विभाग, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि सिंचन विभाग यांनी समन्वयाने कामे करावीत. जेणेकरून तांत्रिक अडचणी दूर होऊन प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळेल.