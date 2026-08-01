Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे सहा दरवाजे ६ फूटांनी उचलले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा; ३३ हजार क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग

Koyna Dam News : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ होत आहे. त्यामुळे धरणाची पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी आज (१ ऑगस्ट २०२६) सकाळी १० वाजता कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे ४ फुटांवरून ६ फुटांपर्यंत उघडण्यात आले आहेत..धरणाच्या सांडव्यावरून ३२,७७६ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू करण्यात आला आहे. याशिवाय कोयना धरण पायथा विद्युतगृहाचे एक युनिट कार्यरत असून त्याद्वारे १,०५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे कोयना नदीत एकूण ३३,८२६ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे..कोयना सिंचन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर कायम राहिल्यास आणि धरणात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढल्यास सांडव्यावरील विसर्गात आणखी वाढ केली जाऊ शकते..Koyna Dam: कोयना धरणाचा मध्यरात्री मोठा विसर्ग! 23,520 क्युसेक पाणी नदीत; कृष्णा-कोयना काठावरील गावांना अलर्ट.या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कोयना नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आल्यामुळे नदीची पाणीपातळी वाढण्याची शक्यता असून नागरिकांनी नदीपात्रात किंवा नदीकाठी जाणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.तसेच नदीकाठावरील ग्रामपंचायती, स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश कोयना सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.