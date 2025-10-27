Satara News: 'लालपरी राजकारणाला, प्रवासी मात्र वेठीला'; मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला २०० गाड्या, जनता रस्त्यावरच..

सातारा : दिवाळीची सुटी संपवून पुन्हा पुणे-मुंबईसह इतर भागातील नोकरी, व्यवसायाला परतणारे आज अक्षरश: केविलवाण्या स्थितीत रस्त्यावर उभे असल्याचे चित्र आज सर्वत्र होते. काही मोजक्या बस महामार्गावरून धावत होत्या. त्या बस पाहून प्रवासी हातवारे करीत अक्षरश: आम्हाला न्या हो, अशा विनवण्या करत पाच-पाच तास कुटुंबातील महिला-मुलांसह ताटकळत उभे असल्याचे दिसून आले आणि त्याला कारण ठरला तो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फलटण येथील कार्यक्रम. याच कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एसटी महामंडळाच्या जिल्ह्यातील तब्बल २०० हून अधिक बस त्यांच्या दिमतीला पाठवण्यात आल्या होत्या. त्याचा फटका मात्र बसस्थानकावरील तसेच महामार्गावरील सर्वसामान्य प्रवाशांना बसला..MP Supriya Sule: संगमनेरचा सहकार देशाला प्रेरणादायी: खासदार सुप्रिया सुळे; सहकारी संस्थांची पाहणी करून कामाचे कौतुक.दिवाळीनंतर अनेक नागरिक रविवारी पुणे- मुंबईकडे परतण्यासाठी निघाले होते. आठ- दहा दिवसांपूर्वीच अनेकांनी एसटी बसचे आरक्षण केले होते. मात्र, शनिवारी सकाळपासूनच बसस्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी वाढू लागली आणि त्यातच बस उपलब्ध नसल्याने काही प्रवाशांनी तासन्तास प्रतीक्षा केली, तर काहींनी खासगी वाहनांचा आधार घेतला. दुपारपर्यंत बस उपलब्ध न झाल्याने प्रवाशांच्या चेहऱ्यावर नाराजी स्पष्ट दिसत होती. ऐन दिवाळीच्या शेवटच्या दिवशी प्रवाशांना सातारा, कऱ्हाड, फलटण, कोरेगाव, वाई या भागांतील प्रवाशांना सर्वाधिक त्रास झाला..बसस्थानकांवर नागरिकांचा गोंधळ, थकलेल्या वृद्धांची बस मिळण्याची धडपड, महिलांची संभ्रमित अवस्था अशी सगळी दृश्ये दिसत होती. दरम्यान, या कार्यक्रमासाठी सातारा जिल्ह्यातील विविध आगारांतून २०० हून अधिक एसटी, तर राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधून २०० एसटी बस अशा ४०० बस राजकीय कार्यक्रमासाठी वापरण्यात आल्या.प्रवाशांनी खासगी वाहनांचा आधार घेतला. मात्र, या वाहनचालकांनी प्रवाशांचा गैरफायदा घेत पुण्यासाठी ४०० ते ५०० आणि मुंबईसाठी १२०० ते १४०० रुपये तिकीट दर आकारल्याचेही दिसून आले..राजकीय कार्यक्रमासाठी कार्यकर्त्यांना ने-आण करण्यासाठी एसटी देतात. मात्र, दिवाळीला सुटीसाठी आलेल्या आमच्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार कुठेही होत नाही. आम्ही सातारा बसस्थानकावर मुंबईला जाण्यासाठी दोन तासांहून अधिक वेळ वाट बघितली. कोल्हापूर, सांगलीवरून मुंबईला जाणाऱ्या बस प्रवाशांनी भरून येत होत्या. सातारा बसस्थानकात बसच कमी होत्या. आम्हाला दुपारनंतर बस मिळाली.- राजेश निकम, प्रवासी.दिवसभरात...मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाचा सर्वसामान्यांना फटकाऐन दिवाळीत कार्यक्रमासाठी बस वळवल्याचा संतापखासगी वाहनचालकांकडून तिकीट दरात वाढप्रवासासाठी नाहक भुर्दंड सहन करण्याने दिवाळीत दिवाळंबसस्थानकांसह महामार्गावर प्रवासी ताटकळतआरक्षण करूनही अनेकांचे वेटिंग.ज्या प्रवाशांनी दुपारी दोन ते तीन वाजेपर्यंतच्या बसचे आरक्षण केले होते, त्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. कार्यक्रम तीन वाजता संपल्यानंतर बस येण्यासाठी चार ते पाच वाजले. त्यामुळे आरक्षण असणाऱ्या काही बस कार्यक्रमाच्या ठिकाणाहून परत येईपर्यंत प्रवाशांना चार ते पाच तास वेटिंग करावे लागले होते..MP Supriya Sule: कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत: खासदार सुप्रिया सुळे; राज्यात जलजीवन मिशन योजनेची अवस्था वाईट.लोकांना त्रास हीच का जनसेवामुख्यमंत्र्यांचा दौरा झाला. मंचांवर मुख्यमंत्र्यांच्या जयजयकाराच्या घोषणा दिल्या; पण या कार्यक्रमामुळे बसस्थानक अथवा महामार्गावर पाच ते सहा तास ताटकळत असणाऱ्या प्रवाशांच्या चेहऱ्यावरून दिवाळीचा उत्साह हरविल्याचे दिसून आले. या साऱ्या गोंधळाला कारणीभूत ठरला तो मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम, अशी सर्वत्र चर्चा होती. नागरिकांचा प्रवास ठप्प करून बस राजकीय कार्यक्रमांसाठी वळवणे हीच का राजकारण्यांची जनसेवा? अशा तिखट प्रतिक्रियाही प्रवाशांमधून येत होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.