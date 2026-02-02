Satara News: अजितदादांच्या आठवणींनी दाटला नेत्यांचा कंठ; साताऱ्यातील सर्वपक्षीय शोकसभेत हळहळ, विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार!

Ajit Dada Remembered Across Parties at Satara Condolence Meet

सातारा: राज्याच्या जडणघडणीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मोठे योगदान आहे. पक्ष, विचार वेगळे असले तरी राजकारणापलीकडे मैत्री जपणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांच्या निधनाने राज्याच्या नेतृत्वाची अपेक्षा असलेला कर्तृत्ववान नेता गमावला आहे. त्यांनी केलेली विकासकामे, सामाजिक कार्य या कामांचा आदर्श घेऊन सर्वांनी काम करण्याची गरज असल्याचे मत साताऱ्यात सर्वपक्षीय शोकसभेत मान्यवरांची श्रद्धांजली वाहताना व्यक्त केली.

