ग्रामस्थांचा सुटकेचा निःश्वास ! 'भोसेतील दारे शिवारात बिबट्या जेरबंद'; आणखी एक पिल्लू घालतय गिरट्या, महाबळेश्वर तालुक्यात भितीचे वातावरण !

भोसे : भोसे (ता. महाबळेश्वर) येथील दारे शिवाराजवळ वन विभागाच्या वतीने बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्यात आला होता. आज गुरुवारी सकाळी बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. या घटनेमुळे परिसरातील ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. वन परिमंडळ अधिकारी रणजित काकडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून या भागात बिबट्याचा वावर दिसत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून आणि ग्रामस्थांकडून येत होत्या. काहींनी या बिबट्याला पाहिलेसुद्धा होते. अनेक ठिकाणी शेळ्या- मेंढ्यांवर हल्ले, पाळीव जनावरांचे नुकसान अशा घटना घडत होत्या. त्यामुळे या परिसरात भीतीचे वातावरण अधिकच गडद झाले होते.ग्रामस्थांच्या मागणीवरून वन खात्याने भिलार, पांगारी, भोसे परिसरात पिंजरा लावला होता; पण हा बिबट्या गुंगारा देत दुसरीकडे पलायन करीत होता. मात्र, आज सकाळी या पिंजऱ्यात बिबट्या शिरल्याची माहिती राम गोळे यांनी वन कर्मचाऱ्यांना देताच अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. बिबट्याला तपासणीसाठी महाबळेश्वर येथे हलविण्यात आले आहे..गेल्या वर्षी भिलार गावात एक बिबट्या विहिरीत पडला होता. याला वन विभागाच्या वतीने जीवदान देण्यात आले होते, तर भिलार तसेच जावळी तालुक्यातील घोटेघर, रांजणी येथे शेळ्या आणि कुत्र्यांना या बिबट्याने लक्ष्य केले होते, तर पांगारी येथे गेल्या महिन्यात मुक्तपणे रस्त्यावर त्याचे मार्गक्रमण करताना काहींनी पाहिले होते. आठ दिवसांपूर्वी पांगारी हद्दीत एका शेळीवर याच बिबट्याने हल्ला केला होता. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते..शेवटी भिलार आणि पांगारी येथे वन विभागाने पिंजरा लावला; परंतु त्याने गुंगारा दिला. आज भोसे परिसरात मुक्तपणे फिरत असलेला बिबट्या अखेर वन विभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात अलगद अडकला. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे..सकाळी बिबट्या पिंजऱ्यात अडकल्याचे दिसताच सामाजिक कार्यकर्ते राम गोळे यांनी वन विभागाला कळवताच वन परिमंडळ अधिकारी रणजित काकडे, वनरक्षक तानाजी केळगणे, वनसेवक संजय भिलारे, तसेच ग्रामस्थ राम गोळे, विजय गोळे, आदित्य गोळे, तुषार गोळे, गणेश गोळे, ओंकार गोळे, सौरभ गोळे, अरुण गोळे, नितीन गोळे, संतोष गोळे, राजू गोळे, तेजस गोळे, अजय गोळे, राहुल गोळे आदी उपस्थित होते..भोसे येथे पिंजऱ्यात अडकलेला बिबट्या मादी असून, त्याला महाबळेश्वरला घेऊन जात आहे. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार त्याला जंगलाच्या अधिवासात सोडण्यात येईल. अजूनही बिबट्याचे एक पिल्लू या परिसरात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि एकट्याने फिरू नये, काळजी घ्यावी.- रणजित काकडे, वन परिमंडळ अधिकारी.