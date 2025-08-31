सातारा

Ganesh festival २०२५: 'लंडनमध्ये साकारली केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृती'; केळघरच्या सुपुत्राकडून गणेशोत्सव; जपली जातेय मराठमोळी परंपरा

London Witnesses Kedarnath Replica During Ganesh Festival: नोकरी व्यवसायानिमित्त इंग्लंडमधील लंडन येथे स्थायिक असलेले केळघर (ता. जावळी) येथील सुपुत्र गणेश वसंतराव गाडवे यांनी समुद्रापार मराठमोळ्या पद्धतीने श्री गणेशाची स्थापना केली आहे. यातून मराठमोळी संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न त्यांनी परदेशातही केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
-संदीप गाडवे

