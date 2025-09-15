सातारा

Satara Fraud: 'कर्जाच्‍या आमिषाने २४ लाखांची फसवणूक'; सहा महिन्‍यांनंतर संशयित गजाआड, १८ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी

Loan Promise Turns Trap: आदर्श नगर, पुणे) यांचा पुणे येथे शेअर बाजार शिकवणी क्लासचा व्यवसाय आहे. खामकर यांना व्यवसाय वाढीसाठी दीड कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. याविषयी करंजखोप येथील खामकर यांचा मित्र मयूर धुमाळ याच्याशी कर्जाविषयी चर्चा केली.
सकाळ वृत्तसेवा
वाठार स्टेशन : करंजखोप येथील शंभूराज खामकर यांना व्यवसायासाठी दीड कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून २३.७५ लाख रुपये स्वीकारून फसवणूक करणारा संशयित राजेंद्र विष्णू काकडे (वय ५५, रा. साईनगरी, शाहूनगर, गोडोली, सातारा) यास वाठार पोलिसांनी सहा महिन्यांच्या पाठलागानंतर अखेर अटक केली.

