वाठार स्टेशन : करंजखोप येथील शंभूराज खामकर यांना व्यवसायासाठी दीड कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून २३.७५ लाख रुपये स्वीकारून फसवणूक करणारा संशयित राजेंद्र विष्णू काकडे (वय ५५, रा. साईनगरी, शाहूनगर, गोडोली, सातारा) यास वाठार पोलिसांनी सहा महिन्यांच्या पाठलागानंतर अखेर अटक केली..वाठार पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शंभूराज दिलीप खामकर (रा. करंजखोप, ता. कोरेगाव, सध्या रा. मार्केट यार्ड रोड, आदर्श नगर, पुणे) यांचा पुणे येथे शेअर बाजार शिकवणी क्लासचा व्यवसाय आहे. खामकर यांना व्यवसाय वाढीसाठी दीड कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. याविषयी करंजखोप येथील खामकर यांचा मित्र मयूर धुमाळ याच्याशी कर्जाविषयी चर्चा केली. यावेळी मयूर धुमाळ याने वाठार स्टेशन येथील मनोज कलापट व आदर्की खुर्द येथील सुरेश निंबाळकर यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगितले. .दरम्यान, कलापट व निंबाळकर हे खामकर यांना दीड कोटीच्या कर्ज प्रकरणासाठी राजेंद्र काकडे यांच्या शाहूनगर गोडोली येथील जीवनधारा अर्थसाहाय्य प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी संस्थेत घेऊन गेले. खामकर यांची राजेंद्र काकडे यांच्याशी ओळख करून दिली. दरम्यानच्या काळात काकडे याने दीड कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून कर्ज प्रक्रियेसाठी खामकर यांच्याकडून वेगवेगळी कारणे सांगून टप्प्याटप्प्याने एकूण २३ लाख ७५ हजार रुपये घेतले, तरीही कर्ज प्रकरण होत नसल्याचे खामकर यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी काकडे यांच्याकडे दिलेल्या पैशासाठी तगादा लावला..यावेळी काकडे याने खामकर यांना आठ लाख रुपये परत केले, तसेच उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने खामकर यांनी काकडे याच्याविरुद्ध वाठार पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. १७ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी काकडे हा तब्बल सहा महिने दिल्लीतील विविध ठिकाणी लपून बसला होता. मोबाईलवरून मिळालेल्या लोकेशननुसार सातारा जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या परिसरामध्ये त्याचा शोध घेतला होता; परंतु तो मोबाईल चालू-बंद करत असल्याने लोकेशनवरती मिळून येत नव्हता, तसेच तो वेगवेगळे नंबर वापरत असल्याने त्याचा शोध घेण्यात अडचणी येत होत्या..अखेर तो सातारा परिसरात परतल्याची माहिती मिळताच वाठार पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच सातारा शहर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करत त्याला १३ सप्टेंबरला त्याच्या घरून ताब्यात घेतले. कोरेगाव येथे रविवारी त्यास प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला ता. १८ सप्टेंबरपर्यंतची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.