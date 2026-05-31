Rainwater Harvesting: आदर्श मान्याचीवाडी होणार आता पाण्याचीवाडी; घरोघरी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पावसाचे पाणी साठवणाऱ्या घरांचीच होणार नोंद

ढेबेवाडी : पाटण तालुक्यातील मान्याचीवाडी ग्रामपंचायतीने गावातील सर्व घरांच्या छतावरील पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. छतावरील पाणी संकलनासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामे गावात गतीने सुरू आहेत. घरांच्या छतावरील पडणारे पावसाचा थेंब न थेंब पाणी जमिनीत मुरवणारे राज्यातील हे पहिले गाव ठरेल, असा विश्वास ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. यापुढे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणाऱ्या घराचीच नोंद करण्याचा निर्णयही या गावाने घेतला आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी ग्रामपंचायतीने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धन याबरोबरच जलसंधारणाच्या कामातही या गावाने उल्लेखनीय काम केले आहे. दिवसेंदिवस भूगर्भातील पाणीपातळी खोलवर जाऊ लागल्याने पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. यासाठी ‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’सारखी चळवळ उभी करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीने घेतला. या माध्यमातून वनराई बंधारे, बंधाऱ्यातील गाळ काढणे, ओढा खोलीकरण, जलतारा प्रकल्प असे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात आले आहेत..पावसाचा थेंब न थेंब अडवणे आणि जमिनीत मुरवणे हा एकच पर्याय आहे. याच विषयावर येथील ग्रामसभेत चर्चा झाली. छतावरील पावसाच्या पडणाऱ्या थेंब न थेंब जमिनीत मुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता गावात या कामाने गती घेतली असून, लवकरच हे काम पूर्ण होऊन राज्यातील पहिले रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असलेले गाव म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास ग्रामस्थांनी व्यक्त केला..पाणीटंचाई ही केवळ समस्या नाही तर ते संकट आहे. म्हणूनच आम्ही सर्व शासकीय इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले आहे. आता अख्ख्या गावातील घरांनाही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून भूगर्भातील पाणीपातळी वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.- रवींद्र माने, सरपंच, मान्याचीवाडी.Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!.कोट्यवधी लिटर पाणी जमिनीत मुरणारगावात एकूण २१२ मिळकती आहेत. त्याचे क्षेत्रफळ एक लाख सहा हजार चौरस फूट एवढे आहे. ५२ शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात जलतारा प्रकल्प राबवले आहेत. आता घरांच्या छतावरील पावसाचे पाणी जमिनीच्या पोटात मुरवण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. यामुळे कोट्यवधी लिटर पाणी मुरवले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.