Minister Makarand Patil: गवा हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबाला मदत; मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडून सांत्वन; वन विभागातर्फे धनादेश सुपूर्द

Bison Attack Victim’s Family Receives Financial Aid: कोयना, सोळशी व कांदाटी खोऱ्यात वन्यप्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर आता हे प्राणी स्थानिकांना लक्ष करीत असल्याची बाब ही चिंताजनक आहे, असे शेतकऱ्यांनी मंत्री पाटील यांच्याकडे समस्यांचे गाऱ्हाणे मांडले.
Minister Makarand Patil consoling the family of the bison attack victim as forest officials hand over a compensation cheque.

सकाळ वृत्तसेवा
भिलार : सोनाट (ता. महाबळेश्वर) येथे रानगव्याच्या हल्ल्यात ठार झालेले शेतकरी राघू जानू कदम यांच्या कुटुंबीयांची आज मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी भेट घेऊन सांत्वन केले. यावेळी वनविभागाच्या वतीने या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला.

