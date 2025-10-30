Minister Makarand Patil: गवा हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबाला मदत; मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडून सांत्वन; वन विभागातर्फे धनादेश सुपूर्द

भिलार : सोनाट (ता. महाबळेश्वर) येथे रानगव्याच्या हल्ल्यात ठार झालेले शेतकरी राघू जानू कदम यांच्या कुटुंबीयांची आज मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी भेट घेऊन सांत्वन केले. यावेळी वनविभागाच्या वतीने या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. .Solapur News:'साेलापूर शहरात दररोज हव्यात ७० प्लेटलेटस् पिशव्या'; पण एकही मिळेना; रुग्णांना उपचाराअभावी राहण्याची वेळ.कोयना, सोळशी व कांदाटी खोऱ्यात वन्यप्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर आता हे प्राणी स्थानिकांना लक्ष करीत असल्याची बाब ही चिंताजनक आहे, असे शेतकऱ्यांनी मंत्री पाटील यांच्याकडे समस्यांचे गाऱ्हाणे मांडले. .यावेळी उपवन संरक्षक महादेव मोहिते, तालुका वन अधिकारी सुनील लांडगे यांचेशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना शेतीला तारांचे कुंपण घालण्यासाठीच व्यवस्था, तसेच वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करणे आणि या दुर्दैवी शेतकरी कुटुंबाला आणखी शासकीय मदत देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, तसेच इथून पुढे असे प्रकार होऊ नये, यासाठी वन विभागाने उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश पाटील यांनी दिले..Jarandeshwar Factory: 'जरंडेश्वर कारखान्याची ऊस वाहतूक रोखली'; दराबाबत ‘स्वाभिमानी’चे कार्यकर्ते आक्रमक.\rया वेळी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य धोंडिराम जंगम, माजी सभापती संजय गायकवाड, जिल्हा नियोजन मंडळ संचालक प्रवीण भिलारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष बाबूराव सपकाळ, सागर कदम, संजय देसाई, नायब तहसीलदार विनोद सावंत व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.