Minister ShivendraRaje Bhosale : ‘प्रतापगड’ लवकरच पूर्वपदावर आणणार: सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे; कारखान्याच्या गाळप हंगामास प्रारंभ

‘Pratapgad’ Sugar Factory Begins Crushing Season: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘कारखान्याचे मालक सभासद- शेतकरीच आहेत. आम्ही फक्त केअर टेकर म्हणून काम करत आहोत. हा कारखाना कायमस्वरूपी जोमाने सुरू राहावा, हे गरजेचे आहे. येथील शेतकरी आर्थिक सक्षम झाला पाहिजे, याच हेतूने आम्ही कारखाना सुरू केला आहे.
कुडाळ: कारखान्याला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सभासदांनी आपला सर्व ऊस प्रतापगड कारख्यान्याला पाठवावा. कारखान्याला पूर्वपदावर आणण्याचे काम आगामी दोन-तीन वर्षांत करणार आहे, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.

