Minister ShivendraRaje Bhosale : ‘प्रतापगड’ लवकरच पूर्वपदावर आणणार: सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे; कारखान्याच्या गाळप हंगामास प्रारंभ

कुडाळ: कारखान्याला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सभासदांनी आपला सर्व ऊस प्रतापगड कारख्यान्याला पाठवावा. कारखान्याला पूर्वपदावर आणण्याचे काम आगामी दोन-तीन वर्षांत करणार आहे, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले..सोनगाव (ता. जावळी) येथील अजिंक्यतारा -प्रतापगड साखर उद्योग समूहाच्या तिसऱ्या गाळप हंगामाचा आज गव्हाणीत मोळी टाकून मोठ्या उत्साहात करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. यावेळी 'प्रतापगड'चे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, उपाध्यक्ष शिवाजीराव मर्ढेकर, वसंतराव मानकुमरे, 'अजिंक्यतारा'चे अध्यक्ष यशवंत साळुंखे, उपाध्यक्ष नामदेव सावंत, जिवाजी मोहिते, राजेंद्र भिलारे आदी मान्यवर उपस्थित होते..मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ''कारखान्याचे मालक सभासद- शेतकरीच आहेत. आम्ही फक्त केअर टेकर म्हणून काम करत आहोत. हा कारखाना कायमस्वरूपी जोमाने सुरू राहावा, हे गरजेचे आहे. येथील शेतकरी आर्थिक सक्षम झाला पाहिजे, याच हेतूने आम्ही कारखाना सुरू केला आहे. निसर्ग व पावसामुळे यंदाच्या हंगामात थोडा अडथळा येत असला तरीही यंदाचा गाळप हंगाम करणार असून, अंदाजे चार लाख टन गाळपाचे आपण उद्दिष्ट ठेवले आहे..यंदाच्या हंगामासाठी अंदाजे सात हजार ७०० हेक्टर एवढी उसाची नोंद झाली असून, २३७ पेक्षा जास्त तोडणी वाहतूक यंत्रणाही सज्ज करण्यात आली आहे. त्यामुळे हंगाम यशस्वितेसाठी जावळी तालुक्यातील सर्व ऊस उत्पादकांनी प्रतापगडलाच ऊस घालून शेतकरी आणि कामगारांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी योगदान द्यावे.''..सौरभ शिंदे म्हणाले, ''कारखान्याचे कामकाज राजकारणविरहित असून, सर्वांचाच ऊस घेतला जाणार आहे. यंदाही अनेक अडचणी आहेत. ऊसदराच्या बद्दल कोणीही चिंता करू नये. अत्यंत काटकसरीने आपण कारखाना चालवणार असून, फक्त तुमचे सहकार्य कायम ठेवा. सर्वांच्या साथीने हा कारखाना सक्षम करूया.'' उपाध्यक्ष मर्ढेकर यांनी प्रास्ताविक केले. नामदेव साळुंखे यांनी आभार मानले.