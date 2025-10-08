सातारा

Atul Bhosale: उंडाळे पाणी योजनेसाठी निधी द्या; आमदार अतुल भोसले ; पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांची घेतली भेट

Water Supply Appeal: उंडाळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास सुमारे ५० हजार लोकसंख्येला शाश्वत पाणीपुरवठा होणार आहे. काले, धोंडेवाडी, जखिणवाडी आणि कोयना वसाहतसह अन्य अनेक गावांनाही पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.
Dr. Atul Bhosale during his meeting with Water Supply Minister Gulabrao Patil, discussing funding for the Undale Water Supply Scheme.

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड: उंडाळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी भरघोस निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी आज मुंबईत पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन केली. त्या वेळी मंत्री पाटील यांनी त्याबद्दल सकारात्मकता दाखवून तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.

