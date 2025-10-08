Atul Bhosale: उंडाळे पाणी योजनेसाठी निधी द्या; आमदार अतुल भोसले ; पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांची घेतली भेट

कऱ्हाड: उंडाळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी भरघोस निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी आज मुंबईत पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन केली. त्या वेळी मंत्री पाटील यांनी त्याबद्दल सकारात्मकता दाखवून तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.कऱ्हाड दक्षिणमधील डोंगरी भागातील गावांसाठी राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी उंडाळे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू केली; पण सातत्याने उद्भवणाऱ्या विविध अडचणींमुळे ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाली नाही. ज्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसात या भागातील गावांत पाण्यावाचून ग्रामस्थांचे हाल होतात. .उंडाळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास सुमारे ५० हजार लोकसंख्येला शाश्वत पाणीपुरवठा होणार आहे. काले, धोंडेवाडी, जखिणवाडी आणि कोयना वसाहतसह अन्य अनेक गावांनाही पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी आग्रही मागणी आमदार डॉ. भोसले यांनी निवेदनाद्वारे पाणीपुरवठा मंत्र्यांकडे केली. मागणीबद्दल सकारात्मकता दर्शवीत, तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी प्रशासनाला दिल्या. त्यामुळे या भागातील पाणीप्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.