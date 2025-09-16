माेठी अपडेट! 'आईचा खून करणाऱ्या मुलास जन्मठेप'; मोराळेतील घटना; लग्नाच्या कारणावरून कुऱ्हाडीने डोक्यात घातला घाव..

कलेढोण : आईचा खून केल्याप्रकरणी मोराळे (ता. खटाव) येथील किरण शहाजी शिंदे (वय ३५) या आरोपीस जन्मठेप व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, ११ डिसेंबर २०१९ रोजी आरोपीने आपली आई मृत कांताबाई शहाजी शिंदे यांना माझ्या मागच्या मुलांची लग्ने झाली, तुम्ही माझे लग्न का करीत नाही? असे म्हणून फिर्यादी वडील शहाजी बाबूराव शिंदे (वय ६५) यांना घरातून लाथ मारून बाहेर काढले. घराच्या दरवाजाला आतून कडी लावून कांताबाई यांना शिवीगाळ, दमदाटी करत कुऱ्हाडीने डोक्यात घाव घालून गंभीर जखमी करून खून केला होता, तसेच फिर्यादी व साक्षीदारांना तुम्ही घराचा दरवाजा तोडून आत आल्यास तुमचाही खून करेन, अशी धमकी दिली होती. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..या गुन्ह्यात तत्कालीन मायणी पोलिस दूरक्षेत्राचे प्रभारी पोलिस उपनिरीक्षक शहाजी चंद्रकांत गोसावी यांनी साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले व आरोपीविरुद्ध अतिरिक्त जिल्हा सत्र व सत्र न्यायालय, वडूज येथे दोषारोपपत्र दाखल केले होते. याकामी सरकारी पक्षाच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील अजित प्रताप कदम- साबळे यांनी काम केले. सरकार पक्षाच्या वतीने १० साक्षीदार तपासण्यात आले. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.साक्षीदारांचे जबाब, कागदोपत्री व वैद्यकीय पुरावा आणि सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. एस. कोल्हे यांनी आज आरोपी किरण शहाजी शिंदे यास जन्मठेप व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली. दरम्यान, पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन पोलिस वडूज व मायणी पोलिसांनी काम पाहिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.