सातारा

Mount Manaslu: 'प्रियांका मोहितेकडून माऊंट मनास्लू सर'; जगातील आठव्या क्रमांकाच्या शिखरावर फडकावला तिरंगा; १६ तासांचे अथक परिश्रम

Mountaineer Priyanka Mohite Conquers Manaslu: घटस्थापनेच्या दिवशी सोमवार (ता. २२) माऊंट मनास्लू सर करण्यासाठी प्रियांकाने त्यांचे सहकारी आंग दावा शेर्पासोबत सकाळी सव्वानऊ वाजता प्रारंभ केला. तब्बल १६ तासांच्या अथक परिश्रमानंतर तिने मनास्लूवर पाऊल ठेवताच तिचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता.
Priyanka Mohite proudly raises the Indian tricolor atop Mount Manaslu after 16 hours of strenuous climbing.

Priyanka Mohite proudly raises the Indian tricolor atop Mount Manaslu after 16 hours of strenuous climbing.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सिद्धार्थ लाटकर

सातारा: येथील गिर्यारोहक प्रियांका मोहिते हिने माऊंट मनास्लू हे जगातील आठव्या क्रमांकाच्या सर्वोच्च शिखरावर नुकताच देशाचा तिरंगा फडकावला आहे. सुमारे आठ हजार १६३ मीटर उंचीच्या माऊंट मनास्लूवर पाऊल ठेवण्यासाठी प्रियांकाला तब्बल १६ तास लागले. हिमालयाच्या विशाल हृदयात कोरला गेलेला हा क्षण केवळ विजयाचा नाही, तर चिकाटी, जिद्द आणि न थकणाऱ्या ध्यासाचे प्रतीक आहे, असे तिच्या यशानंतर निकटवर्तीयांनी नमूद केले.

Loading content, please wait...
Satara
Indian Flag
district
mountaineer
Indian

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com