Mount Manaslu: 'प्रियांका मोहितेकडून माऊंट मनास्लू सर'; जगातील आठव्या क्रमांकाच्या शिखरावर फडकावला तिरंगा; १६ तासांचे अथक परिश्रम

-सिद्धार्थ लाटकरसातारा: येथील गिर्यारोहक प्रियांका मोहिते हिने माऊंट मनास्लू हे जगातील आठव्या क्रमांकाच्या सर्वोच्च शिखरावर नुकताच देशाचा तिरंगा फडकावला आहे. सुमारे आठ हजार १६३ मीटर उंचीच्या माऊंट मनास्लूवर पाऊल ठेवण्यासाठी प्रियांकाला तब्बल १६ तास लागले. हिमालयाच्या विशाल हृदयात कोरला गेलेला हा क्षण केवळ विजयाचा नाही, तर चिकाटी, जिद्द आणि न थकणाऱ्या ध्यासाचे प्रतीक आहे, असे तिच्या यशानंतर निकटवर्तीयांनी नमूद केले..घटस्थापनेच्या दिवशी सोमवार (ता. २२) माऊंट मनास्लू सर करण्यासाठी प्रियांकाने त्यांचे सहकारी आंग दावा शेर्पासोबत सकाळी सव्वानऊ वाजता प्रारंभ केला. तब्बल १६ तासांच्या अथक परिश्रमानंतर तिने मनास्लूवर पाऊल ठेवताच तिचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. मनास्लू हा तिच्या प्रवासातील एक नवा टप्पा असला तरी यापूर्वी प्रियांकाने आठ हजार मीटरपेक्षा अधिक उंचीची पाच शिखरे सर केली आहेत, असे तिचे वडील मंगेश यांनी 'सकाळ'शी बोलताना नमूद केले. ते म्हणाले, ''जगातील सर्वोच्च एव्हरेस्ट शिखर, तिसऱ्या क्रमांकाचे कांचनगंगा, चौथ्या क्रमांकाचे लोहत्से, पाचव्या क्रमांकाचे मकालू तसेच दहाव्या क्रमांकाचे अन्नपूर्णा या शिखरावर प्रियांकाने देशाचा झेंडा फडकावला आहे.''.लग्नानंतरही प्रियांकाची गिर्यारोहण क्षेत्रात कामगिरी उंचावत गेली आहे. तिला लाभत असलेली कौटुंबिक साथ मोलाची ठरत आहे. तिच्या यशाचा आमच्या कुटुंबासह सातारकरांना कायमच अभिमान वाटतो. यापेक्षा दुसरा कोणताही आनंद नाही. आगामी काळात ती सातवे सर्वोच्च धौलागिरी (नेपाळ), सहावे सर्वोच्च ओयू (चीन) आणि चौदावे सर्वोच्च शिशापांगमा (तिबेट/चीन) सर करण्यासाठी तयारी करीत आहे.- मंगेश मोहिते..प्रियांका मोहिते यांचे मनास्लू सर करण्याचे यश म्हणजे केवळ वैयक्तिक विजय नाही, तर प्रत्येक भारतीय युवक-युवतीला स्वप्नांच्या शिखराकडे धाव घेण्याची प्रेरणा आहे.- संजय अमृतकर, नाशिक.